Protest van Blue Origin tegen deal tussen NASA en SpaceX ongegrond verklaard

Het feit dat de NASA bij haar keuze de aanbieding van Blue Origin naast zich neer te leggen, is bij Bezos in het verkeerde keelgat geschoten. Daarom tekende Blue Origin bij de Amerikaanse Government Accountability Office (GAO) protest aan tegen de NASA, een overheidsorganisatie. Bezos’ ruimtevaartbedrijf claimde dat de NASA in strijd met de wet handelde door de opdracht voor de bouw van de maanlander uiteindelijk maar aan één bedrijf te gunnen. In de aanbesteding stond namelijk dat de NASA de voorkeur gaf aan het uitbesteden van de opdracht voor de bouw van een Maanlander aan meerdere aanbieders. Iets dat bij grote aanbestedingen op zich heel normaal is, samenwerkende leveranciers.

De drie miljardairs die al jaren strijden om de grootste, verste, snelste en hoogste ruimteraket, Bezos (Blue Origin), Musk (SpaceX) en Branson (Virgin Galactic), proberen elkaar regelmatig de loef af te steken. Zo ging Branson, nadat hij hoorde van Bezos’ ruimtevlucht , net effe een paar dagen eerder de ruimte in. Vervolgens ging Bezos met zijn Blue Origin raket weer net effe een paar kilometer hoger. En Musk, die gaat pas over enkele weken zelf de ruimte in, maar sloot onlangs wel een deal met de NASA voor de bouw van een nieuwe maanlander. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie betaalt daarvoor 2.941.394.557 dollar. Dat is althans het bedrag waarmee SpaceX de aanbesteding van de NASA binnensleepte, bijna drie miljard.

GAO: NASA handelde niet in strijd met de wet

De GAO, die het handelen van de overheid en overheidsinstellingen toetst, oordeelt echter dat NASA zich met de mogelijkheid om de aanbesteding aan twee contractanten te gunnen niet verplichtte om dat, na beoordeling van de inschrijvingen, ook daadwerkelijk te doen.

NASA heeft de voorwaarden van de aanbestedingswet of -regelgeving volgens de GAO dus niet geschonden.

In de aanbesteding is weliswaar vermeld dat de opdracht aan meerdere leveranciers zou kunnen worden toegewezen, maar dat zou ook afhankelijk zijn van het eigen budget dat de NASA voor de opdracht zou kunnen vrijmaken. Daarnaast had NASA sowieso de keuze om de opdracht aan één, twee of zelfs aan helemaal geen externe leverancier te gunnen. Toen, na beoordeling van de binnengekomen ‘offertes’, bleek dat het budget van de NASA slechts toereikend was voor één leverancier. En dat is dus niet in strijd met de wet- en regelgeving voor aanbestedingen, aldus de GAO.

Blue Origin: Wij zijn benadeeld

Blue Origin blijft ook na het oordeel van de GAO bij haar standpunt dat zij benadeeld zijn. Tegenover TechCrunch zij een woordvoerder dat ze vooral verbolgen zijn over het feit dat ze geen kans gekregen hebben om hun aanbieding te herzien nadat duidelijk werd dat de NASA maar genoeg budget had voor het aanstellen van één leverancier. “Wij zijn benadeeld door het feit dat de NASA ons niet van die nieuwe voorwaarde op de hoogte gesteld heeft”.

In aanvulling daarop heeft Blue Origin al laten weten dat ze de strijd tegen deze in hun ogen nog steeds onjuiste handelswijze, zullen voortzetten. “We zijn er vast van overtuigd dat er fundamentele problemen waren met de beslissing van NASA, maar de GAO was niet in staat om deze aan te pakken vanwege hun beperkte jurisdictie. We zullen blijven pleiten voor twee directe leveranciers, omdat we denken dat dit de juiste oplossing is", aldus een woordvoerder van Bezos’ ruimtevaartbedrijf. Wordt vervolgd dus.