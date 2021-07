Ruimtetoerisme: alleen weggelegd voor de rijken der aarde?

Ruimtetoerisme, een woord dat we de komende jaren steeds vaker gaan horen. Want de eerste Nederlandse ruimtetoerist heeft al een reis gemaakt vorige week. Vooralsnog is het alleen weggelegd voor de rijken der aarde. Want hoewel ruimtetoerisme nu echt op gang lijkt te komen, zijn de 'tickets' voor een paar minuten hoog in de atmosfeer bungelen, behoorlijk kostbaar. Wie geen miljoenen op de bank heeft staan, kan een tripje voorlopig wel vergeten. Waarschijnlijk komen er nog wel wat budget opties, maar dan gaat het nog steeds om tonnen. Rijkdom en macht Voorlopig wordt commercieel ruimtetoerisme vooral gezien als een vertoon van rijkdom en macht. We schreven al eerder over het 'wedstrijdje ver pissen' tussen Bezos, Branson en Musk. Draait het hier echt alleen om een hobby van de rijkste mannen op de wereld of brengt het ook nog iets positiefs?

Genoeg animo voor ruimtetoerisme Het zal Bezos, Branson en Musk weinig interesseren wat de rest van de mensheid van hun uit de hand gelopen hobby vindt. Hun ruimtevaartbedrijven zijn professioneel en er is genoeg animo voor ruimtetoerisme. Blue Origin, het bedrijf van Jeff Bezos, heeft in 2021 nog twee reizen op de planning staan. En Virgin Galactic van Richard Branson heeft al 600 tickets, á $ 250.000 per stuk, verkocht voor toekomstige vluchten. Een groot deel van de mensen die een ticket voor een ruimtereis aanschaft, doet dat waarschijnlijk om zelf te pronken met hun exclusieve positie en portemonnee. Het is weer eens iets anders dan een privéjet. Wat je als ruimtetoerist kunt verwachten? Een spectaculair uitzicht op onze planeet vooral. Anders dan naar buiten turen, kun je weinig doen tijdens een vlucht. Er is zelfs een naam voor het bijzondere uitzicht en de ervaring als je zo hoog boven de aarde vliegt: the Overview Effect. Naast het fantastische uitzicht is het ontbreken van de zwaartekracht iets waar ruimtetoeristen naar uitkijken. Een paar minuten lang ervaar je gewichtloosheid en zweef je door het ruimtevaartuig.

Levert commerciële ruimtevaart nog iets anders op? Is commerciële ruimtevaart nog ergens 'goed' voor? Wordt er relevant onderzoek gedaan bijvoorbeeld? Hebben wij er als mensheid profijt van, ook als we zelf geen geld hebben voor een vlucht just for fun? Op dit moment lijkt het er niet op dat er grote ontdekkingen worden gedaan door Blue Origin en Virgin Galactic. Toch claimen de ruimtevaartbedrijven dat ze in de toekomst allerlei dingen willen onderzoeken. Zo worden er planten meegenomen aan boord om te testen hoe zij reageren op microzwaartekracht. Volgens SpaceX kunnen ruimtereizen in de toekomst ook een supersnel vervoersmiddel worden. Wat de 3 commerciële ruimtevaartbedrijven ons ooit gaan opleveren is dus nog lastig te zeggen. SpaceX wil sowieso onderzoeken of er leven op andere planeten mogelijk is.

Wat is de impact op het milieu? Een commerciële ruimtevlucht maken is niet zo best voor je CO2-footprint. Je kunt heel wat boompjes gaan planten om je uitstoot te compenseren, want door jezelf te lanceren in een raket stoot je omgekerekend 100 keer zoveel CO2 uit als tijdens een langeafstandsvlucht (bron: Eloise Marais, professor fysieke geografie aan het University College London). De uitstoot per passagier is hoog en dat komt mede doordat er maar een paar mensen per vlucht aan boord kunnen. Goed voor het milieu zijn de vluchten natuurlijk niet, hoewel de exacte impact ook afhankelijk is van de brandstof die wordt gebruikt en er dus onderling grote verschillen zijn.