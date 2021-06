​Dit is waarom we bomen planten om CO2-uitstoot te compenseren

Bomen zorgen voor zuurstof en houden onze aarde leefbaar. Ze zijn essentieel voor onze planeet en als we hier nog een tijdje willen leven, dan moeten we voldoende bomen hebben. Doordat er steeds meer natuur verdwijnt en onze leefomgeving vervuilt, is het essentieel dat er nieuwe bomen worden geplant. Het duurt weliswaar een tijd voordat ze net zo groot zijn als hun gekapte vrienden in het regenwoud, maar zonder bomen hebben we op aarde geen toekomst. Dit klinkt wel heel somber, dus draaien we het eerst even om. Want bomen zijn ook jouw vrienden.



De magische voordelen van bomen

Niet alleen voor ons eigen bestaan zijn bomen essentieel, ons hele ecosysteem en alle flora en fauna zijn ervan afhankelijk. Dieren leven erin, bomen zuiveren de lucht, bieden schaduw, fungeren als leefomgeving, verkoelen en voorkomen overstromingen. En dit zijn nog niet eens alle voordelen van bomen. Wist je bijvoorbeeld dat elke boom jaarlijks tot 1,7 kilo verontreinigende stof uit de lucht haalt? Door onze planeet opnieuw te bebossen zorgen we ervoor dat mensen, dieren en planten een gezonde toekomst tegemoet gaan.

Dit is waarom we steeds meer bomen planten om onze CO2-uitstoot te compenseren

We hebben bomen nodig om onze lucht gezond en zuurstofrijk te houden. Daarvoor is het planten van een enkele boom niet voldoende. Grote bossen absorberen veel giftige chemicaliën. Alle bossen ter wereld absorberen zelfs een derde van de wereldwijde uitstoot. Die uitstoot moet omlaag, maar we blijven bomen nodig hebben. Ze absorberen die giftige chemicaliën en filteren deze uit de lucht. Daarnaast geven ze ons adem door zuurstof af te geven. Ze zijn de longen van onze aarde. Ontbossing is een enorm probleem. Van de cijfers word je echt niet gelukkig: de mens vernietigt zo’n 48 voetbalvelden aan bos per minuut en bijna de helft van alle bossen wereldwijd is al verdwenen. Gelukkig kunnen we daar ook zelf iets aan doen: door de aarde te herbebossen!

We hebben miljarden bomen nodig

Met zoveel bos dat verdwijnt, hebben we miljarden bomen nodig ter compensatie. Natuurlijk hebben we vooral een verlaging van de CO2-uitstoot nodig, maar meer bos net zo goed. Het planten van bomen blijft daarom essentieel om de huidige trends van stijgende broeikasemissies door verbranding van fossiele brandstoffen en vernietiging van bossen om te buigen.

Zelf bomen planten is meestal geen optie. Daarom zijn er organisaties die dit voor je doen. Dutch Green Business is daarvan een voorbeeld, dat is 's werelds eerste beursgenoteerde onderneming die zich richt op CO2-compensatie, natuurbehoud en het planten van bomen.. Je kunt hier abonnementen afsluiten waarbij zij ervoor zorgen dat er elke maand namens jou 1, 2 of 5 bomen worden geplant. Zo draag je zelf bij aan de herbebossing van onze planeet! En de bomen die je plant zorgen ervoor dat je zelf CO2-neutraal wordt.

[Fotocredits - proslgn © Adobe Stock]