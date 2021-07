Kijk vandaag de livestream met de ruimtereis van Jeff Bezos

Zet alvast je wekker, want vanmiddag om 15:00 uur is het zover. Dan gaat de eerste commerciële vlucht van Blue Origin de lucht in. Aan boord: Jeff Bezos en zijn broer, plus de oudste astronaut ooit en de jongste astronaut ooit.

Blue Origin New Shepard

De crew aan boord van de Blue Origin New Shepard (niet te verwarren met Sea Shepard) bestaat uit de miljardair Jeff Bezos, zijn broer, de 82-jarige Wally Funk en de 18-jarige Oliver Daemen. Die laatste is niet alleen de jongste astronaut ooit, hij is ook nog eens de vierde Nederlandse astronaut ooit. Het is voor het eerst dat Blue Origin mensen de ruimte instuurt, maar als alles succesvol verloopt dan is er grote kans dat dit het begin is van ruimtetoerisme als vrij normaal gegeven. Je kunt bijvoorbeeld bij de grote concurrent van Bezos, Virgin Galactic van Richard Branson, tickets kopen (en zelfs winnen) voor ruimtereisjes. Deze kosten zo’n 250.000 euro per stuk. Branson maakte vorige week al succesvol en wel dezelfde soort reis als Bezos.

Of de reis doorgaat vanmiddag is nog niet honderd procent zeker. Als het weer niet meezit of er is een technisch probleem of andere onzekerheid, dan kan ervoor gekozen worden om uit veiligheidsoverweging een ander moment te plannen voor de trip. Mocht het wel doorgaan, dan zullen de astronauten na de landing op aarde aanschuiven in een panel om te praten over hun ervaring. Ook dit is te zien in de livestream, die je kunt volgen op de website van Blue Origin.