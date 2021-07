​Win een reis naar de ruimte: je vertrekt volgend jaar al

Goed nieuws dat Richard Branson en zijn crew in VSS Unity 22 goed zijn gearriveerd in de ruimte en vervolgens weer op aarde. Zoals belooft heeft Branson inderdaad een interessante aankondiging gedaan: hij geeft een reis naar de ruimte weg. Gelukkig maakt hij zelf de grappen over Sjakie en de Chocoladefabriek al, want deze wedstrijd heeft veel overeenkomsten met die van het bekende boek.

VSS Unity 22

Terwijl aarde strijdt met een heftige ziekte die zich steeds verder ontwikkelt, buitelen de miljonairs die richting de ruimte gaan over elkaar heen. Richard Branson is uiteindelijk de eerste geworden die even gewichtsloos was, om vervolgens weer naar aarde terug te keren. Dat ging gisteren in zijn VSS Unity 22 enorm voorspoedig. Hij heeft er zelfs zoveel vertrouwen in, dat hij een wedstrijd heeft uitgeschreven: samen met fondsenwerfsite Omaze geeft hij een ruimtereis weg. Niet aan één persoon, maar aan één persoon die nog een plus 1 mag meenemen.

De vlucht staat gepland voor begin 2022 en is hetzelfde als wat de Virgin Galactic-ceo met zijn drie crewleden heeft gedaan. Je gaat zelfs in hetzelfde ruimtevaartuig. Daarnaast krijg je van Richard Branson zelf een tour door Spaceport America, de lanceerbasis in New Mexico. Veel meer Sjakie en de Chocoladefabriek wordt het niet, maar gelukkig kopte Branson die zelf al in. Hij zei: “Ik geef je een tour met mijn Willa Wonka-hoed op. En ik beloof je bergen chocolade in de fabriek!”