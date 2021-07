​Richard Branson de ruimte in: live meekijken doe je zo

De testmissie heet Unity 22 en het is voor het eerst dat Virgin met zo’n ‘grote’ crew op pad gaat. De lancering gaat als volgt: het ruimtevaartuig waarin wordt gevlogen, WhiteKnight VMS Eve, wordt gelanceerd vanaf Spaceport America, de lanceerbasis van Virgin Galactic. Binnenin WhiteKnight VMS Eve zit een kleiner raketvaartuig genaamd VSS Unity, waarin de mensen zich bevinden. Een kleine drie kwartier nadat de lancering is voltooid, valt Unity uit de VMS Eve om vervolgens met zijn eigen raket naar het randje van de ruimte te gaan. Dat randje bevindt zich zo’n 90 tot 100 kilometer vanaf de grond hier op aarde.

De livestream start vandaag om 15:00 uur Nederlandse tijd. Het is dan 9 uur ‘s ochtends in New Mexico, waar de lancering plaatsvindt. Het gaat nog om een testvlucht, waarbij Richard Branson samen met drie medewerkers vrij kort de ruimte ingaan, even gewichtloos zijn en dan weer terugkeren. De test is bedoeld om te kijken of het materiaal in orde is, voor als volgend jaar de eerste commerciële ruimtereisjes voor toeristen plaatsvinden.

Richard Branson heeft Jeff Bezos ingehaald in hun mini-ruimterace , want de miljardair is de eerste die de ruimte ingaat. Als alles tenminste meezit qua weer en technologie. Het belooft een flinke show te worden, want Stephen Colbert praat de boel aan elkaar, terwijl Khalid z’n nieuwe single ten gehore zal brengen.

Richard Branson en Unity 22

De crew is dan een paar minuten in de ruimte, compleet gewichtsloos, om dan weer terug te keren op aarde. Zowel Eve als Unity landen als alles goed gaat op de landingsbaan van Spaceport America. Gaat alles goed en wil je ook een ticket kopen naar de ruimte, dat kan. Virgin Galactic vraagt 250.000 dollar voor een felbegeerd kaartje naar gewichtsloosheid. Je kunt ook via SpaceX of Blue Origin een kaartje kopen voor de ruimte. Branson heeft overigens over die mini-ruimterace met Jeff Bezos gezegd dat het slechts een ‘wonderlijk toeval’ is dat ze beide in dezelfde maand hun testvlucht doen. En toevallig is Branson ook nog eerst.

Branson heeft overigens naast alle showelementen met Stephen Colbert en Khalid ook nog bekendgemaakt dat hij iets heel spannends gaat aankondigen na zijn ruimtevlucht. Een extra reden om te hopen dat alles goed gaat dus. Sowieso moet de miljardair heelhuids terugkeren, want naar eigen zeggen zal zijn vrouw niet op zijn begrafenis komen mocht hij omkomen in deze test. We hopen dat alles goed gaat. Hier kun je meekijken, vanmiddag om 15:00 uur: