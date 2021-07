​Astronaut zijn met Jeff Bezos? Training is nagenoeg niet nodig

Branson was eerst, maar Bezos vindt ongetwijfeld dat hij het beter doet. Hij gaat echter met in totaal vier man naar het randje van de ruimte, versus Branson die met een crew van zes man op stap ging. Er is wel goed nieuws voor ons land: tot de Blue Origin-crew behoort de 18-jarige Tilburger Oliver Daemen. Is de beste man nu maandenlang in training? Nee hoor, bijna niet zelfs.



Jeff Bezos' Blue Origin

Jeff Bezos heeft met zijn Blue Origin pas vorige week toestemming gekregen om de commerciële ruimtevlucht ook daadwerkelijk door te zetten. Volgende week gaat het gebeuren. Dan vliegt Bezos zelf, samen met zijn broer, plus de 82-jarige Wally Funk en dus Oliver Daemen de ruimte in, om niet veel later weer terug te keren op aarde. De trip duurt slechts tien minuten en daarin wordt de crew gelanceerd om vervolgens op 100 kilometer hoogte gewichtsloosheid te voelen.

Het zijn geen wilde ruimtereizen, maar deze commerciële vluchten zullen uiteraard alleen maar vaker plaatsvinden. Die van Branson was al heel succesvol, je kunt zelfs een ticket winnen voor de volgende keer. Laten we hopen dat ook Blue Origins ruimtemissie, ook al is hij kort, voorspoedig verloopt. Leuk detail: Daemen is de jongste astronaut ooit en Funk de oudste. De jongste astronaut is op dit moment nog German Titov uit Rusland, die op 25-jarige leeftijd in 1961 (!) de ruimte inging.