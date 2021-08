​Eind dit jaar gaat organisatie Rocket Lab naar de maan

We schreven eerder al over het Artemis-programma van NASA, waarin de eerste vrouwen naar de maan gaan. Voordat dat zover is, moet er eerst nog voorbereidend werk worden gedaan. Niet alleen door NASA, maar ook door het Nieuw-Zeelandse Rocket Lab.



Rocket Lab

De launch had eigenlijk begin dit jaar moeten plaatsvinden vanuit de Verenigde Staten. Dat is niet alleen uitgesteld, de lanceerlocatie is ook nog eens flink veranderd. Opmerkelijk genoeg is er niet aangekondigd hoe dit komt. Wel heeft Rocket Lab tweemaal een raketprobleem gehad in één jaar tijd. Het zorgde er zelfs voor dat een satelliet van United States Space Force niet kon worden gelanceerd. Gelukkig is dat inmiddels succesvol volbracht, maar die maanmissie moet nog wel beginnen.

Rocket Lab schrijft: “Rocket Lab kondigt vandaag aan dat het vanaf het vierde kwartaal van 2021 de CAPSTONE-missie naar de maan zal lanceren vanaf Launch Complex 1 in Nieuw-Zeeland. Het is de eerste lancering van Rocket Lab naar de maan. CAPSTONE (het Cislunar Autonomous Positioning System Technology Operations and Navigation Experiment) helpt het Artemis-programma van NASA, dat onder meer bestaat uit het landen van de eerste vrouw en de eerste persoon van kleur op de maan en het vestigen van een langdurig blijvend team aldaar.”