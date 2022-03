​Mars-missie van helikopter Ingenuity wordt verlengd

NASA had het niet durven dromen, maar toch is het zo: de Mars-helikopter Ingenuity doet het zo goed, dat de missie wordt verlengd. Het was na een paar vluchten al een geslaagde eerste missie, maar nu wordt die verlengd omdat de helikopter het goed vol blijkt te houden op het koude Mars (à -63 graden Celsius).

Marshelikopter Ingenuity Ingenuity heeft sinds april 2021 21 vluchten gedaan en dat zal alleen maar meer worden nu hij in ieder geval nog tot september mag blijven rondvliegen. Erg bijzonder, want NASA had in eerste instantie de hoop dat Ingenuity het vijf vluchten zou volhouden. Zo geeft het aan: “Ruim een jaar geleden wisten we niet of het überhaupt mogelijk was om een gemotoriseerde vlucht te doen op Mars. Terwijl maanrover Perseverance aan zijn tweede missie begint, kan Ingenuity meedoen en dat is zeer verbazingwekkend.” Wel wordt het de helikopter wat moeilijker gemaakt. Waar hij in eerste instantie alleen op het vlakkere gedeelte van de planeet vloog, moet het nu door het gebied Séítah vliegen om naar een aanzienlijk ruiger gedeelte van de planeet te gaan. Het doel is om de voormalig rivierdelta van de krator Jezero te onderzoeken, die 40 meter boven de bodem van de krater uitsteekt, inclusief kliffen, rotsblokken en allerlei ingrediënten om het de helikopter onmogelijk te maken. En niet alleen de helikopter: ook marsrover Perseverance gaat die kant op.

Leven op Mars Waarom dat risico nemen? Er is veel te vinden in de krater, zoals nieuwe materialen, maar ook sporen van (microscopisch) leven. Waarschijnlijk zijn het vooral sporen van voormalig leven, wat dus al miljoenen jaren is verdwenen, maar wie weet wat het ons kan leren over onze eigen planeet? In principe doet Perseverance het belangrijke werk, maar Ingenuity zal bijvoorbeeld voor hem uitvliegen om te kijken welke route de marsrover het beste kan nemen. Hij gaat namelijk niet al te snel: slechts 152 meter per uur (!). Wat dat betreft kan hij Ingenuity goed gebruiken, die 36 kilometer per uur gaat. Uiteindelijk kan de helikopter dus heel veel van die krater tonen.

Softwareupdate Maar net als technologie op aarde, heeft de helikopter nog wel wat updates nodig. Het gaat om softwareupdates die navigatiefouten moeten tegengaan. Sterker nog, dankzij de update kan de helikopter hoger vliegen dan zijn eerste maximale hoogte: die was maar 15 meter. Goed dat ze dit iets omhoog gooien, want hij zal veel puntige rotsen tegenkomen waar hij beter ver boven kan vliegen. Overigens doet hij dat niet zelfsturend: er is een team van helikopterpiloten die de helikopter vanaf aarde besturen.

Hoofdpiloot Håvard Grip is in ieder geval enthousiast dat hij straks een tweede logboek nodig heeft om al die vluchten in bij te houden. Het zijn er immers inmiddels een stuk meer dan 5 en heel binnenkort wordt nummer 22 al toegevoegd, waarin de helikopter 350 meter moet afleggen, met onder andere een zeer scherpe bocht. Fingers crossed! Wil je meer weten over het werk van de marshelikopter? Lees dan 'Kilometerteller Marshelikopter Ingenuity op 3,44' en 'Nu op Mars: een onderonsje tussen robots'.