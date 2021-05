​De helikopter op Mars is in de problemen gekomen

Hoewel het niet positief is dat het apparaat problemen had, is het fijn dat het nu pas gebeurde. Hij vliegt inmiddels al een tijd rond. Dit was de zesde testvlucht die NASA deed met de helikopter, die op 10 meter hoogte vloog. Let wel, tien meter hoogte voelt op Mars waarschijnlijk heel anders, omdat de hele atmosfeer niet bepaald hetzelfde is als op aarde.

Ingenuity is voor ons aardbewoners druk doende met het maken van beelden van de rode planeet Mars . Alleen komt de helikopter (die meer op een drone lijkt) ook af en toe problemen tegen die drones hebben. Door een navigatiefout was de helikopter tijdelijk onbeheersbaar. Hij schoot allerlei kanten op. Gelukkig liep het met een sisser af en is Ingenuity inmiddels veilig en wel geland.

Hierboven zie je de eerste vlucht van Ingenuity op Mars.





Marshelikopter

Zijn missie is namelijk erg belangrijk. Hij gebruikt een camera die constant foto’s maakt. Die zijn enerzijds handig voor ons om meer te leren, maar tegelijkertijd zorgt dat ook soms voor problemen. Nu bijvoorbeeld: één van de foto’s werd niet goed vastgelegd, waardoor het apparaat niet meer goed wist waar hij was. Hij schommelde, het stroomverbruik raasde omhoog en er was even flinke paniek. Gelukkig is hij uiteindelijk 5 meter van zijn landingsplaats veilig neergekomen.

Hoewel Ingenuity op eigen houtje kan vliegen, heeft hij wel degelijk een piloot. Die piloot is Havard Grip, die uitlegt: “De vlucht legde weliswaar een zwakte bloot in de timing van de foto’s en navigatie, het is nu wel gebleken dat het systeem robuust is op diverse manieren.” Het systeem dat in de marshelikopter zit dat ervoor zorgt dat het apparaat stabiel blijft, heeft ervoor gezorgd dat Ingenuity veilig is gebleven.

Beeldbron: GooKingSword