​Nu op Mars: een onderonsje tussen robots

Die dronebeelden van de Zaanse Schans of van een verlaten Land van Ooit, die kennen we nu wel. Het is tijd voor iets grensverleggends en gelukkig weet Nasa ons dat te geven. Eerder deze week steeg er namelijk een drone op vanaf.. de planeet Mars. Ingenuity De één noemt het een helikopter en de ander een drone, maar uiteindelijk is dat eigenlijk niet eens het meest bijzondere. Dat is wat ons betreft het feit dat terwijl wij allemaal op aarde ons leven leven, ergens ver weg op een rode planeet waar wij als gemeenschap nog nooit zijn geweest, twee robots een onderonsje hebben. Het gaat dan om de drone Ingenuity en Mars-auto Perseverance. De drone was op 4 april uit het Mars-karretje gegaan en het was vervolgens aan Perseverance om met eigen ‘ogen’ te zien hoe de mini-helikopter als eerste gemotoriseerde toestel boven het oppervlak van een andere planeet dan aarde zweefde. Een groot pluspunt aan de vlucht is dat het apparaatje ook weer is geland.

Wright Flyer NASA houdt ervan om linkjes te maken met de geschiedenis, wat op zich niet gek is voor een bedrijf dat zelf regelmatig geschiedenis schrijft. Hier ook: Ingenuity heeft zelfs een stukje textiel bij zich van de Wright Flyer, het apparaat waarmee fietsenmakerbroers Wright in 1903 voor het eerst een gemotoriseerde vlucht op aarde mogelijk maakten. Niet dat het alleen maar voor de fun is, dat maken van die dronebeelden. Het idee is dat zo’n drone op plekken kan komen waar de Mars-kar niet kan komen. Immers is Mars een nogal hobbelige planeet. Echter heeft de drone het niet met alles even makkelijk, want de ijle lucht zorgt dat de drone een extra grote rotor nodig heeft om op te stijgen. De lucht op Mars is qua druk minder dan één procent van de luchtdruk op Aarde.

Perseverance Dat is precies waarom het zowel een helikopter als een drone wordt genoemd: de spanwijdte van de rotor is 1,2 meter (!) en voor een drone is hij dan zwaar: 1,8 kilo. Het is een autonoom apparaat, want voordat de radiosignalen van Mars de Aarde bereiken, dat duurt met twintig minuten veel te lang voor een piloot om goed te kunnen vliegen. De komende paar weken worden er nog meer vluchten gedaan, die steeds moeilijker worden. We zijn benieuwd wat Ingenuity ons allemaal gaat brengen, en natuurlijk of Perseverance ook van andere vluchten kan meegenieten.