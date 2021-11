​Vijf geweldige Mars-ontdekkingen die we in 2021 hebben gedaan

Marsrover is al vele jaren op Mars, op zoek naar meer informatie over de planeet. Wat is er in honderden jaren gebeurt op die planeet? Is er leven geweest? Er zijn al mooie vondsten gedaan, zeker nu het hulp heeft van rover Perseverance en helikopter Ingenuity. Alleen al in 2021 zijn er geweldige ontdekkingen gedaan. Er zou zelfs een tweede planeet Mars zijn.

Mars heeft inmiddels al veel aan ons blootgelegd. In 2013 werden er stenen gevonden die erop duiden dat er een beekje of rivier moet hebben gestroomd, iets wat eigenlijk ook al werd bevestigd door de Viking 1-lander in 1976, het eerste voertuig dat we ooit op Mars hebben gekregen. Die toonde dat er rivierbedden waren.

Soms is Mars ook naar ons toegekomen. In 1984 werd er op Antarctica een stukje Mars gevonden. Een meteoriet genaamd ALH84001. In 1996 boorden wetenschappers erin, op zoek naar meer informatie over de rode planeet. Die vonden ze: er werden microbes gevonden, die essentieel zijn voor leven. Kortom, de vondsten van Mars in 2021 zijn zeker niet de eerste bevindingen, maar mede dankzij de komst van Perseverance dit jaar is er met nieuwe technologische ontwikkelingen nog veel meer interessants gevonden op de planeet. De nieuwe manier om zout te vinden NASA heeft dit jaar een nieuwe manier gevonden om organisch zout te vinden, iets wat essentieel kan zijn in bewijs van (voormalig) leven. Dat doet het door het scheikundelab dat Curiosity bij zich draagt. Hiermee wordt Sample Analysis gedaan (de analyse van monsters) en uit die data blijkt indirect dat er organisch zout aanwezig is. Zout is het perfecte chemische overblijfsel van leven, al is het soms moeilijk te vinden door alles wat er in die miljoenen jaren is gebeurt. Immers is Mars ooit heel droog geworden en is er veel straling, meer dan op Aarde. Het is dus afwachten of de plannen die NASA heeft om er extra wetenschappelijke instrumenten aan te pas te laten komen dat ultieme bewijs kunnen bieden.

Het water is helemaal niet verdwenen van Mars Nu Mars zo enorm droog is, wordt er vaak gedacht dat de planeet al zijn water is kwijtgeraakt aan de ruimte. Dat blijkt echter helemaal niet waar. De kans is veel groter dat het water nog steeds op de planeet aanwezig is. Of eigenlijk in de planeet. NASA denkt dat zo’n 30 tot 90 procent van het water op Mars in de mineralen van zijn korst te vinden is. Sowieso moet er nog veel meer onderzoek worden verricht naar die grond van de planeet, iets waar bijvoorbeeld Perseverance al druk mee bezig is, want die kan ook daadwerkelijk in stevige dingen boren. Ijswolken hebben voor een broeikaseffect gezorgd Oke, oke, we weten inmiddels dat er wel water op Mars moet zijn geweest en dat is goed nieuws, maar er is meer te melden over water. Water in de vorm van ijs. Omdat Mars veel verder van de zon staat dan de aarde, heeft het namelijk veel minder licht en daardoor meer kou. Dat zou kunnen betekenen dat er vooral ijs op Mars aanwezig was. Er wordt gedacht dat er een dunne laag met ijswolken in de atmosfeer van Mars heeft gehangen, die hebben gezorgd voor een broeikaseffect dat de planeet dus wist op te warmen.

Mars heeft verschillende soorten meren Er is dit jaar een krater gevonden op Mars dat een heel bijzonder meer moet zijn geweest. De grond van de krater laat zien dat er inderdaad rivierbeddingen zijn en stromingen, maar tegelijkertijd is er nergens te vinden hoe dat water dan in die krater heeft kunnen komen. Ook is er in de bodem geen Bros-achtig patroon gezien waarbij het water dan uit de grond is komen bubbelen. Dus ja, hoe zit dat dan? Waarschijnlijk heeft er een gletsjer gezorgd voor het water, iets dat we eerder nog niet hebben gezien. Andere meren hebben een heel andere oorsprong. Deze bevinding over gletsjerwater kunnen veelzeggend zijn over hoe het klimaat miljoenen jaren geleden moet zijn geweest op de rode planeet. Mars kent geen paddestoelen Elk jaar willen mensen toch weer graag dat er paddestoelen zijn op de rode planeet, maar hiervoor is tot op heden nog nooit bewijs gevonden. In ieder geval geen organisch bewijs. Wel denken sommige onderzoekers dat ze er wel zijn, gebaseerd op foto’s vergelijken. Dat is ook niet zo heel gek, dat er inderdaad wel zulke schimmels zouden kunnen groeien: ze doen het namelijk heel goed in omgevingen met veel straling. Op foto’s zouden er paddestoelhoedjes zijn gezien, maar het is de vraag of dat wel helemaal klopt. Wie weet wordt de paddestoel de grote vondst op Mars in 2022?