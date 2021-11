​Zo gaat Marsrover Curiosity te werk

We weten in grote lijnen wat NASA allemaal op Mars doet. Het heeft Marsrovers Perseverance en Curiosity erop uitgestuurd om wetenschappelijk bewijs op te halen voor allerlei zaken. De rode planeet liet eerder al zien dat hij misschien meer in zijn.. mars heeft dan je zou denken. Het is aan de twee rovers om monsters te verzamelen en foto’s te maken, waarmee wetenschappers dan weer nieuwe conclusies kunnen trekken. Maar, wat doen die twee rovers nu precies de hele dag?

Curiosity

Curiosity is al tien jaar bezig met onderzoek op Mars. Het kwam in 2012 aan in de Gale Crater op Mars en heeft inmiddels al honderdduizenden foto’s gemaakt in de ongeveer 25 kilometer die hij heeft afgelegd. Dat gaat dus heel wat minder snel dan bij de auto’s die Google Streetview in kaart brengen. Wat Curiosity de hele dag doet, dat is niet als een gek rondrijden. Sowieso zijn ze bij NASA eigenlijk best verbaasd dat hij het nog steeds doet: de verwachting was dat hij het maar twee jaar zou doen en inmiddels is dat dus al veel langer.

Als je Curiosity en Perseverance met elkaar vergelijkt, dan kun je stellen dat Curiosity de fotograaf is van de twee. Hij heeft zelfs een keer een panorama van de planeet gemaakt van 1,8 miljard (!) megapixel. Daarnaast heeft hij veel voorwerk gedaan voor de komst van Perseverance, waaronder het testen van een landingsmechanisme. Perseverance is meer de bioloog van de twee. Die gaat er echt op uit om te zoeken naar leven (of, meer waarschijnlijk, vroeger leven). Het is ook Perseverance dat monsters neemt die over heel veel jaren richting Aarde gaan.

Over datum

Je zou denken dat Curiosity weinig knappe foto’s meer schiet, aangezien hij al ver over datum is waar het om energie gaat, maar dat is zeker niet waar. Hij maakte recentelijk nog een geweldig kiekje van Mars in de ochtend: