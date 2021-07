Het gesteente op Mars is veranderd: Curiosity doet onderzoek

Terwijl we ons op aarde klaarmaken voor de ruimtereis van Jeff Bezos en de Nederlandse Oliver Daemen die morgen plaatsvindt, gaan Curiosity en Perseverance druk door met hun werk op Mars . Dat doen ze niet onverdienstelijk, want ze hebben een interessante ontdekking gedaan. Curiosity is mogelijk gestuit op een locatie waar ooit buitenaards leven bestond.

Mars: de rode planeet

We kennen Mars als de rode planeet: het is koud, het is droog en het is niet de meest aangename plek om te leven. Dat was echter niet altijd zo, want wetenschappers zeggen dat Mars vroeger water bevatte en zelfs een warm en vochtig klimaat had. Er waren allerlei meren te vinden, wat uiteraard betekent dat de kans op leven groter wordt. De hoop is dat we sporen van buitenaards leven tegenkomen, al zijn het maar fossielen.

De marsrover Curiosity is in een van zijn ritjes op Mars gestuit op modderstenen die best eens meer kunnen prijsgeven over de historie van de planeet. Die modderstenen komen van de bodem van de Gale-krater op Mars, waar ze waarschijnlijk miljarden jaren geleden zijn afgezet. Curiosity heeft met de Chemistry and Mineralogy-tool waarmee hij is uitgerust een monster kunnen verzamelen. Die kunnen wetenschappers nu samen met Curiosity vergelijken met monsters uit gebieden in de buurt.