​Het eerste Marsmonster is in de pocket

Het eerste Marsmonster is succesvol verzameld! Goed nieuws, maar uiteraard bedoelen we hier geen monsterlijk wezen dat blijkbaar op Mars leeft. Het is minstens net zo interessant: er zijn door marsrover Perseverance succesvol steenmonsters genomen en die stukjes komen op een x moment naar Aarde.

Perseverance

NASA’s Perseverance had in principe vorige week al het monster verzameld, maar het was even de vraag of dat wel echt goed gelukt was. Hij heeft nu het monster succesvol opgeslagen aan zijn binnenkant, waardoor we weten dat hij het goed heeft gedaan. De monsters zitten in titanium buisjes waar geen lucht bijkan en het is de bedoeling dat een andere missie deze dan moet gaan ophalen.

De marsrover is niet altijd zo succesvol geweest met dat vergaren van materialen, in augustus deed hij een poging die mislukte, want de rots die hij wilde grijpen krummelde zo uit elkaar. Poeder en stof was het geworden en dat werkte niet goed met het buisje. Gaaf dat de robotarm van Perseverance (die twee meter lang is) nu beter werk kon afleveren. Op die robotarm vind je een holle boor waarmee hij dus in gesteenten kan boren. Je moet daarbij denken aan monsters die ongeveer zo dik zijn als een potlood.