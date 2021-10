​Is er een tweede planeet Mars?

Onderzoekers ontdekken regelmatig planeten buiten ons zonnestelsel, maar dat wil niet zeggen dat we uitgekeken zijn binnen dat van onszelf. In de Annual Review of Astronomy and Astrophysics zeggen onderzoekers dat er misschien nog een planeet verstopt zit. Ver weg hoor: nog voorbij Neptunus. De planeet is bovendien ongeveer zo groot als Mars (en Mars is half zo groot als de aarde).

Ken je die shirts en bordjes met ‘There is No Planet B’? Nou, in het geval van Mars klopt dat mogelijk niet helemaal. Er schijnt een tweede Mars te bestaan. In ons eigen zonnestelsel.

Het hoeft niet zo te zijn dat de planeet er ook daadwerkelijk is: hij is niet recent gespot. Het lijkt er alleen op dat ons zonnestelsel misschien ooit uit 9 planeten heeft bestaan en het is niet onmogelijk dat dit nu nog steeds het geval is. Als de planeet inmiddels niet meer binnen ons zonnestelsel is, dan is de kans helaas klein dat we hem nog terugvinden. Maar, misschien is hij er nog wel. Eerder werd deze planeet Planeet X genoemd, maar nu lijkt het erop dat die planeet misschien wel niet bestaat. Niet in de grootte die werd gedacht, maar juist meer het formaat van de bekende rode planeet.

Uit ons zonnestelsel

Het is niet bekend of de planeet verder veel overeenkomsten heeft met Mars (of misschien wel met Aarde). Sowieso moet er nog veel onderzoek worden verricht naar deze spannende planeet. Dat wordt ook al volop gedaan, juist omdat we er weinig van weten. Het kan nog jaren duren voor er meer duidelijkheid is: en misschien komt dat er dus wel nooit, als die planeet toch uit ons zonnestelsel is ontsnapt.