Perseverance laat ons luisteren naar de geluiden van Mars

De Marsrover Perseverance rijdt al een tijdje rond op de rode planeet. Primair om onderzoek te doen, maar de bouwers van de rover hebben destijds ook twee microfoons ingebouwd die ze naar eigen zeggen, gewoon in een online winkel gekocht hadden. De twee microfoons zitten op de camera-arm en op de behuizing, dichter bij de grond, van de Perseverance. Vlak na de landing waren al wat geluiden te horen. NASA heeft nu de rover een half jaar op Mars onderweg is, nog wat meer geluiden die door beide microfoons verzameld zijn online gezet.

Windgeruis, rijgeluiden en de voorbij vliegende helikopter

In de vacuüm van de ruimte is het muisstil. Geen atmosfeer (lucht) betekent dat geluidsgolven niet getransporteerd kunnen worden. Op Mars is echter wel een atmosfeer. Die is wel van een andere samenstelling dan die van de Aarde. Daardoor zijn op Mars vooral lage tonen te horen.



Behalve dat het natuurlijk übercool is om de wind, en het knarsen van de metalen wielen van de rover en het geluid van een helikopter, op Mars te kunnen horen, hebben de microfoons voor de wetenschappers nog een voordeel. Met de geluiden die de instrumenten van de rover maken kunnen zij in de gaten houden of alles nog werkt zoals het hoort. Of er geen zand tussen de draaiende en andere bewegende delen van de camera-arm ‘knarst’, bijvoorbeeld. Ook kunnen ze aan de hand van de geluiden die de laser maakt tijdens het onderzoeken van gesteente – door gaten te branden – ook meer te weten komen over de samenstelling van dat gesteente.

Maar goed, hoe klinkt Mars? Dat kun je in deze video horen. Een koptelefoon is aan te raden. En zet hem niet meteen te hard, want de twee wetenschappers praten erg enthousiast over de opnames van de Perseverance.