Chinese Mars rover Zhurong begonnen aan Pinksterrally

Op 15 mei landde voor het eerst een Chinees ruimtevaartuig op de rode planeet van ons zonnestelsel. Aan boord was ook de Zhurong, China’s eigen Mars rover. Die is, zo blijkt uit informatie die de Chinese staatsmedia hebben gepubliceerd, het afgelopen weekend voor het eerst op pad gegaan. Een heuse Pinksterrally van een paar meter. CGTN publiceerde beelden van de eerste rit, waarop te zien is hoe Zhurong bij marslander wegrijdt, op Twitter.

Zoeken naar leven en water

Zhurong’s missie op Mars is het doen van onderzoek naar de bodem, gesteente en de atmosfeer van de rode planeet. Daarnaast zal de op afstand bestuurbare robot ook op zoek gaan naar eventueel bewijs van leven en de aanwezigheid, onder de grond, van water en/of ijs. Taken die vergelijkbaar zijn met die van zijn Amerikaanse concurrent, Perseverance, die drie maanden eerder op Mars landde.

Zhurong zal, wanneer alles volgens plan verloopt, in totaal 92 aardse dagen, dat zijn 90 ‘Marsdagen’, actief onderzoek doen. Alle verzamelde data wordt via de Tianwen-1 orbitor die in een baan rond de rode planeet draait, naar de aarde gestuurd. Nadat de missie van de Zhuring voltooid is, wordt het onderzoek nog geruime tijd voortgezet door de marslander zelf.

"We hopen dat deze missie ons een uitgebreid beeld oplevert van de topografie, de landvorm en de omgeving van Mars. Nadat Zhurong zijn missie voltooid heeft, zal de bodem van Mars gedurende één Marsjaar nog gemonitord worden door de radar van de lander”, vertelde Zhang Yuhua, plaatsvervangend hoofdcommandant van de Chinese Mars missie.

Foto's via: CNSA