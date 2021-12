Kilometerteller Marshelicopter Ingenuity op 3,44

Het was eerder dit jaar een van de spannendste momenten van NASA’s huidige Mars missie. Voor die missie was namelijk niet alleen een rover, de Perseverance, meegenomen, maar ook een drone. Op 19 april was het D-Day voor de Marshelicopter, Ingenuity. Zou ze de reis overleefd hebben? En zo ja, was ze luchtwaardig in die atmosfeer? Na heel wat spannende uren kwam het verlossende woord. De piloten van Ingenuity bij de NASA waren er in geslaagd de drone gedurende 39 seconden op drie meter boven het Marsoppervlak te laten zweven.

3440 meter in iets meer dan een half uur

Sindsdien heeft de Ingenuity nog zeventien keer gevlogen. Na de vermoedelijk laatste vlucht van dit jaar, op 15 december, stond de ‘kilometerteller’ van de Marsdrone op 3,44. Inderdaad, 3440 meter. Inclusief de eerste testvlucht heeft Ingenuity dit jaar in totaal 30 minuten en 30 seconden door het luchtruim van de rode planeet gezweefd. De maximale snelheid die de drone tijdens haar vluchten behaalde was 12 kilometer per uur.

Nee, dat is niet heel erg ver en ook niet bijzonder snel. Maar als je bedenkt dat Ingenuity bestuurd wordt vanuit de aarde, zo’n 55 miljoen kilometer verderop, en dat een signaal naar de drone enkele minuten onderweg is, is dat toch best indrukwekkend. Daarbij moet wel gezegd worden dat de vlucht vanuit de aarde voorgeprogrammeerd naar de drone gestuurd wordt zodat tijdens de vlucht geen besturingscommando’s gegeven worden. Dat zou, gezien de afstand, ook niet mogelijk zijn.