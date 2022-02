NASA’s eerste Artemis-maanmissie vertrekt mogelijk in mei

NASA is zich al jaren aan het opmaken voor grote maanmissies waarbij het de bedoeling is om de eerste zwarte mens en de eerste vrouw op de krater te zetten. Artemis I is de eerste belangrijke missie naar de maan , die vertrekt zonder bemanning aan boord. Dat moet eind mei plaatsvinden. Deze missie is de laatste voorbereiding voordat er wel bemanning vertrekt, namelijk op de Artemis II-missie en de Artemis III-missie.

Artemis I

NASA heeft zelf aangekondigd dat het kijkt naar een lanceermoment van eind mei, maar geeft daarbij ook aan dat het heel goed zou kunnen dat dit toch naar juni wordt verschoven. Het is een beetje een domper, want er werd gehoopt dat Artemis I in april kon worden gelanceerd naar de baan rond de maan. Eigenlijk was het zelfs de bedoeling dat hij in februari zou vertrekken. Wel heeft NASA grote stappen gezet om de missie succesvol te laten zijn: veel belangrijke tests met de SLS-raket zijn volbracht. De SLS-raket moet uiteindelijk het Orion-ruimtevaartuig naar de ruimte brengen.

Er is nog wel één belangrijke test die moet worden volbracht, want in de ‘wet dress rehearsal’. Dat heet zo, omdat het te maken heeft met vloeistof: het is namelijk de eerste keer dat de SLS wordt gevuld met brandstof voor een testrit. Het plan is om dat 17 maart te doen. Het is nogal een project, aangezien Artemis I maar liefst 122 meter hoog is (dat is dus Orion én de SLS). Het gewicht? Meer dan 17 miljoen pond. Die oefening is beslissend voor wanneer Artemis I vertrekt, dus dan pas kan NASA er een iets meer definitieve datum aanhangen. Tegelijkertijd is niets in de ruimtevaartlanceringen ooit definitief: staat er te veel wind, dan wordt de lancering afgeblazen.