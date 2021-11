​De maan krijgt volgend jaar 4G-verbinding

In 2022 is het zover, dan krijgt de maan 4G-verbinding. Terwijl we het op aarde vooral hebben over 5G, is het stuk steen boven ons toe aan een verbinding van een eerdere generatie. NASA heeft bekendgemaakt wanneer de maanlander die 4G brengt en waar.



Artemis

Wie dacht dat we vooral met een wedloop om Mars bezig waren, die heeft het mis. De Maan is het helemaal. NASA is volledig aan het opgaan in project Artemis en die missie moet straks de eerste vrouw en de eerste zwarte persoon op de Maan neerzetten. Het is wel leuk als ze daar ook internet hebben, al zijn er ook andere redenen om een 4G-verbinding op de Maan te maken.

Het klinkt nostalgisch, maar het is aan Nokia om de 4G-verbinding te verzorgen. Het telecombedrijf mag dan niet heel beroemd meer zijn om zijn telefoons (er worden nog steeds wel Nokia’s gemaakt), het doet het goed in de wereld van netwerken. Een rover wordt ingezet om het draadloze netwerk te testen en als het werkt, dan komen er meer rovers die van 4G gebruik kunnen maken om te communiceren met de basis op de Maan. En wie weet ook met aarde. Het zou wetenschappelijk onderzoek enorm kunnen versnellen.