​Helaas: de maanmissie van NASA vertraagd naar 2025

NASA’s maanmissie lanceert in 2025 in plaats van 2024. Project Artemis liep vertraging op en het is zelfs onzeker of 2025 wordt gehaald. We dachten al dat het ging gebeuren door alle juridische worstelingen met bijvoorbeeld het jaloerse Blue Origin .

Blue Origin vond dat NASA een tunnelvisie had, maar daarin heeft het van de rechter geen gelijk gekregen. NASA zegt erover: “We zijn ongeveer zeven maanden kwijt aan de rechtszaken en dat heeft ervoor gezorgd dat we geen mensen op de maan kunnen zetten voor 2025.” Gedurende de rechtszaak konden NASA en SpaceX niet samenwerken aan de maanmissie.

Het moet echter wel haast maken, want het heeft de Amerikaanse overheid achter zich staan en die wil graag dat Artemis juist sneller gaat. Tot nu toe lijkt het er niet op dat het eerder wordt, alleen maar later. Er moet nog veel technologie worden gemaakt, waaronder nieuwe ruimtepakken.

Nog steeds is het van plan om de eerste vrouw en de eerste zwarte mens op de maan te zetten, maar er zijn wat kleinere dingen aangepast. Bovendien is NASA nog steeds naarstig op zoek naar leveranciers: bijvoorbeeld voor rijden op de Maan.

Daarnaast zegt NASA ook dat de maanmissie langer op zich laat wachten door bijvoorbeeld het coronavirus, waardoor dingen toch minder snel gaan dan in het pre-coronatijdperk. Toch wijst de ruimteorganisatie niet alleen met zijn vingertje naar anderen. Het heeft ook zelf een duit in het zakje gedaan door de plannen voor het programma te wijzigen.

Artemis

Toch is het niet alsof er niets gebeurt in de tussentijd, want volgend jaar is er bijvoorbeeld wel al een onbemande reis naar de Maan (maar ook die is al eens uitgesteld). Het is echter wel heel belangrijk, want die missie moet laten zien dat het mogelijk is om mensen veilig op de Maan te zetten.

De eerste is Artemis I, de tweede is Artemis II en dat is met mensen aan boord. Het zou eigenlijk in 2023 al moeten gebeuren, maar dat wordt nu dus 2025. Het kan nog zijn dat er nog een missie tussenkomt, namelijk eentje waarin Starship zelf zonder bemanning naar de Maan gaat en terugkomt, maar omdat NASA en SpaceX de afgelopen periode niet konden overleggen, is dat nog niet helemaal helder.