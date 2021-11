​Tegenvaller voor Jeff Bezos: Elon Musk heeft gewonnen

Jeff Bezos probeert met zijn Blue Origin voet aan de grond te krijgen in de ruimte, maar dat blijkt geen makkelijke klus. Hij pakt het imagotechnisch ook niet heel handig aan, door vooral met ruimtetoerisme bezig te zijn in plaats van bijvoorbeeld ruimtevervoer. Aan de andere kant is dat niet helemaal zijn schuld: NASA gunde bijvoorbeeld het maanlandercontract met SpaceX.

Project Artemis NASA was op zoek naar een bedrijf dat kan helpen om astronauten naar de Maan te sturen in 2024. Het is allemaal deel van de opvolger van de Apollo-missies uit de vorige eeuw. Project Artemis moet bijvoorbeeld de eerste zwarte persoon en de eerste vrouw op de Maan brengen. Het project zou door Bezos echter zelfs vertraging hebben opgelopen. Reden? Die keuze voor SpaceX vond Jeff niet oké, waarop hij een rechtszaak startte tegen NASA. Hij vond dat NASA het contract had moeten gunnen aan Blue Origin, Lockheed Martin, Draper en Northrop Grumman, die samen wilden werken aan het contract. Hij vond het oneerlijk en meende dat er fundamentele problemen waren met de deal van NASA en SpaceX.

NASA's keuze NASA zou door geldkwesties hebben gekozen voor maar één leverancier, in plaats van de ‘package deal’ met Blue Origin en co. De Amerikaanse staat zou maar 850 miljoen dollar hebben gegeven in plaats van de 3,3 miljard die NASA had aangevraagd voor het project. Blue Origin: “We zijn er vast van overtuigd dat de problemen die in deze aanbesteding zijn geïdentificeerd en de resultaten ervan moeten worden aangepakt om de eerlijkheid te herstellen, concurrentie te creëren en een veilige terugkeer naar de maan voor Amerika te garanderen.” Dat is nogal een statement: het impliceert dat er fouten in de aanbesteding zijn gemaakt die misschien zorgen dat het veilig terugkeren van de Amerikanen na hun Maanavontuur niet gegarandeerd is.

Blue Origin In eerste instantie werd het protest al ongegrond verklaard, maar dat is doorgegaan naar de rechter. Die heeft inmiddels gesproken en volgens CNBC is besloten dat het NASA vrij staat om zelf te kiezen waarmee het samenwerkt, juist omdat er nu minder geld beschikbaar is dan werd gedacht. NASA zelf heeft bovendien eerder al gezegd dat het bijvoorbeeld verschil maakt dat SpaceX ook daadwerkelijk mensen in de baan rond de aarde heeft gebracht -en niet geheel onbelangrijk, ook veilig heeft teruggebracht-. Jeffs Blue Origin is nog niet helemaal zo ver. Jeff zelf is wel naar de ruimte gegaan, maar balanceerde eigenlijk gewoon even op het randje en that’s it. Dikke pech voor Jeff dus! Hij zal zelf met een missie op de proppen moeten komen om toch wel een keer in die baan rond de aarde te komen en te bewijzen dat Blue Origin een geschiktere partij is dan SpaceX.