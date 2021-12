​Vertraging: NASA’s Artemis I wordt maart of april gelanceerd

NASA’s maanmissie Artemis I vertrekt later dan gepland. Eigenlijk zou de raket in februari 2022 de lucht ingaan, maar dat wordt nu maart of april. Ditmaal komt het niet door een rechtszaak van Blue Origin, maar door een technisch probleem.

Artemis I Het gaat om een probleem met de hersens van de motoren: de flight controller. Tijdens een test bleek dat deze niet goed functioneerde. Aangezien die flight controller regelt hoe de motoren zich gedragen en checkt of ze nog goed werken, moet die helemaal in orde zijn. Het is heel jammer dat dit nu blijkt, want eerder dit jaar werkte hij nog prima. Aan de andere kant kan NASA beter nu weten dat het niet werkt, dan als de missie al is vertrokken. Het is zelfs van plan om de hele flight controller te vervangen, waardoor er wat meer tijd nodig is voor testen. Het is jammer dat de missie nu later vertrekt, want hoewel er in deze raket geen astronauten meegaan, is het wel de bedoeling dat deze het veldwerk doet voor een missie die wel bemand is.

Mensen op de maan Aan de andere kant is hiervoor geen harde deadline: waarschijnlijk zou de missie met bemanning pas na 2025 vertrekken. Dat is ruim een halve eeuw nadat NASA voor het laatst mensen op de maan zette. Nu komt het beter beslagen ten ijs: de Artemis 1 bevat de Space Launch System-raket die enorm groot en krachtig is. Beter dan NASA ooit ontwikkelde. Hopelijk is het geen groter probleem met de flight controller, want de raket bestaat uit vier RS-25-raketmotoren met elk hun eigen flight controller. Het zou enorm jammer zijn als het project nog meer vertraging oploopt, want het idee is dat er in dit project wordt gezorgd dat er voor het eerst vrouwen op de maan zijn. Ook zal het voor het eerst zijn dat er een zwart persoon op deze bol komt te staan.

Orion Het is misschien wat verwarrend, maar deze eerste grote missie heet niet Artemis I, dat is namelijk de naam van het gehele project. De raket die volgend jaar dus iets verlaat vertrekt heet Orion. Orion is niet gemaakt om alleen naar de Maan te gaan: hij moet uiteindelijk veel verder weg ons zonnestelsel in om hopelijk nieuwe ontdekkingen te doen. Hij vliegt tijdens deze eerste missie al verder dan een voor mensen gebouwd vaartuig ooit vloog. Orion gaat 280.000 mijl van de aarde weg en blijft dan drie weken in de ruimte. Als die flight controllers het tenminste blijven doen. Wil je meer weten over wat deze Artemis I-missie behelst? Lees dan 'Wat de Artemis I-missie inhoudt'.