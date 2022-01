​NASA neemt stemassistent Amazon Alexa dit jaar mee de ruimte in

NASA gaat niet meer zelf aftellen, maar laat dat binnenkort aan Amazon Alexa over. Grapje natuurlijk, maar wel neemt de ruimtevaartorganisatie Alexa in ‘dienst’. De stemassistent mag begin dit jaar met de Orion-raket mee, die deel uitmaakt van de maanmissie Artemis I.

Strijd der stemassistenten Apple’s Siri, Microsofts Cortana en Google’s Assistent hebben het nakijken: zij mogen niet de lucht in. Het is Alexa van Amazon geworden dat astronauten moet helpen om bepaalde handelingen uit te voeren of informatie te geven in de ruimte. Dat zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat Amazon met Blue Origin sowieso al veel meer ruimte-ervaring heeft dan Apple of Google. Amazon Alexa-topman Aaron Rubenson zegt: “De oorspronkelijke inspiratie voor Alexa was de Star Trek-computer. Om die vorm van ambient intelligence te bouwen die nuttig is wanneer je het nodig hebt, en wegebt als het niet nodig is. Deze maanmissie sluit dus heel goed aan bij hoe we onze technologie willen uitbreiden.”

Alexa in de ruimte Toch zal je Alexa niet direct herkennen in de ruimte, want het is immers een ‘ambient’ aanwezigheid. Ze wordt deel van de payload van Orion genaamd Callisto. Callisto is er als een soort showroom voor techproducten om te laten zien hoe ze zich staande houden in het ruimteschip van de toekomst. Naast Alexa is onder andere Cisco’s Webex-videoconferentieplatform uitgenodigd aan boord. Die is aanwezig om hopelijk ooit de tool te worden waarmee astronauten contact houden met de grond of met hun geliefden op aarde. Dat videobellen kan nu ook, maar zou met Webex een stuk soepeler moeten gaan.

Echo Dot Alexa zelf is een soort Echo Dot met lichtring en qua antwoorden doet ze hetzelfde als thuis. Een virtuele crew zal haar vragen gaan stellen vanuit Houston, want Artemis I is een onbemande vlucht. NASA heeft hiervoor het Deep Space Network beschikbaar gesteld, zodat de informatie kan worden verzonden met de grote radio-antennes, want gewoon internet is er op een losstaand ruimtevaartuig niet. Uiteraard is Alexa in de ruimte niet bedoeld om Yo Momma-grappen te maken, maar om bijvoorbeeld te vertellen wat de afstand is tot de maan of te zorgen dat de lampen in de cockpit aan- of uitgaan. Erg handig als je handschoenen aan hebt of vastzit in de gordel en er zelf net niet lekker bijkan.

Speciale space-spraakassistent Het wordt ook niet alleen maar gewone Alexa: ze moet uiteindelijk een soort ruimte-Alexa worden die bijvoorbeeld ook opdrachten kan helpen uitvoeren zoals het aanzetten van de aandrijving van het ruimtevaartuig. Alexa zal dus nog flink doorontwikkeld moeten worden om de ‘ontwikkelde’ versie van zichzelf te worden. Ook moet Alexa snel reageren, want als iets twee seconden duurt, dan kan dat in de ruimte op een essentieel moment veel te lang zijn. In ieder geval zijn de mensen bij NASA en Alexa heel enthousiast, bijvoorbeeld over het idee dat ze straks in Houston iets op een whiteboard tekenen, wat Alexa dan doorvertaald naar het ruimtevaartuig.

Artemis I Toch ga je er wel bij nadenken: hoe maakt NASA zo’n beslissing? Is het puur gebaseerd op geld? Wordt er ook nagedacht over wat er kan gebeuren als buitenaards leven deze technologie onderschept? Is Alexa dan de beste representatie van onze planeet? Aan de andere kant is dat natuurlijk totaal niet het doel van Artemis I: dat is slechts om veilig en wel op de Maan aan te komen, zodat de Artemis II, de bemande (en vooral bevrouwde) missie van start kan gaan.