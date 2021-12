​Weinig mensen praten nog met Amazon Alexa

Het wordt een koude kerstmis voor Amazons spraakassistent Alexa. Het blijkt namelijk dat eigenaren van een Amazon Echo Dot of andere slimme speaker van het bedrijf maar twee weken tegen het apparaat praten, om haar vervolgens volledig links te laten liggen.

Amazon Alexa Alexa, die je onder andere kunt inzetten om muziek af te spelen, je lampen aan en uit te doen of vragen te beantwoorden, blijkt helemaal niet zo’n aanwezige factor in huishoudens. Het is de conclusie uit interne berichtgeving van Amazon, die Bloomberg onder ogen heeft gekregen. Soms blijkt wel een kwart van de nieuwe Alexa-eigenaren al na twee weken niet langer gebruik te maken van hun slimme speaker. Het is natuurlijk eerst heel erg nieuw en leuk: vragen of Alexa een Yo Momma-grap maakt, of wat ze wil hebben voor Kerst, hartstikke leuk. Een keer een recept uitproberen of haar linken aan lampen gebeurt ook nog wel, maar blijkbaar klikken relatief veel mensen na twee weken toch weer op de ouderwetse manier hun lampen aan en krijgen ze op andere manieren grapjes te horen.

Echo Dot Mensen met een Echo Dot die nog wel volop gebruik maken van Amazons spraakassistent, blijven ook vaak hangen in hetzelfde gedrag. Ze wordt vooral gebruikt om muziek af te spelen, lichten aan te zetten of een wekker in te stellen. Volgens de informatie uit 2019 blijkt dat de helft van de kunstjes die Alexa kan al binnen drie uur na het installeren van het apparaat zijn ontdekt. Amazon heeft gezegd dat Alexa nog steeds groeit en er juist steeds meer gebruik wordt gemaakt van de spraakassistent. Toch ziet ook Amazon zelf in dat groei van Alexa erg afhankelijk is van privacy en gebruiksgemak. Dat merken sowieso veel makers van gadgets de laatste tijd meer dan ooit: de techwereld is vooral een spel van wet- en regelgeving en ethiek. Je kunt de beste uitvindingen maken, maar vaak zit je toch vast aan wat er qua privacyregelgeving mag.

Privacyvraagstuk Bovendien is Alexa (of Ziggy) ook meerdere malen negatief in het nieuws geweest waar het om privacy gaat. Het bleek bijvoorbeeld dat de medewerkers van Amazon audioclips kunnen afluisteren en dat de luidspreker zelf ook wel eens per ongeluk opgenomen gesprekken naar anderen stuurt. Iets wat grote gevolgen heeft als het gaat om iets negatiefs in combinatie met je partner, je baas of je schoonmoeder. Tegelijkertijd kan het ook gênant zijn, wanneer je net iets heel persoonlijks deelt dat wordt gehoord door oren waarvoor de mededeling niet bestemd zijn.