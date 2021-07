De stemassistent van Amazon kennen we allemaal als Alexa, hoewel er in de afgelopen jaren ook wat beroemdheden zijn geweest die wat quotes hebben ingesproken. Een mannelijke Alexa was er niet. Je zou verwachten dat de mannelijke Alexa wel Alexander zou heten, maar Amazon heeft hem Ziggy gedoopt. Alexa is niet langer alleen: mensen met een Echo Dot of ander apparaat dat met Alexa werkt, kunnen nu dus ook kiezen voor Ziggy.

Amazon Ziggy Het is wel wat vreemd in naamgeving, want juist omdat Amazon ervoor heeft gekozen de stemassistent niet ‘Amazon Assistant’ te noemen zoals Google dat heeft gedaan, heeft het merk Amazon Alexa er nu dus een mannelijke compagnon bij. Waarschijnlijk gaan we het niet en masse Amazon Ziggy noemen, maar de mannelijke stem is in ieder geval wel vanaf nu een optie voor mensen die niet voor Siri of Google Assistent kiezen, maar voor de ondersteuner van Amazon.

Alexa, change your voice Eerder hebben Melissa McCarthy. Shaquille O’Neal en Samuel L. Jackson al vanalles ingesproken om Amazon Alexa leuker te maken, maar nu is er voor mensen die liever naar mannenstemmen luisteren een wat subtielere, mannelijke variant bijgekomen. Het is overigens in de app wel te veranderen wie je roept om hulp. Het zou natuurlijk raar zijn als je Alexa iets vraagt en ze klinkt alsof ze flink de baard in de keel heeft. Je kunt dus instellen dat je Amazons assistent kunt roepen met ‘Ziggy’. Dat verklaart ook meteen waarom niet is gekozen voor Alexander: dat lijkt teveel op elkaar. Je kunt de stem veranderen door te zeggen: “Alexa, change your voice”.

Lachen met Alexa Ziggy is ook in Nederland te gebruiken, al is Amazon Alexa niet in de Nederlandse taal beschikbaar. Je kunt met Alexa of Ziggy praten door Engels of Duits te gebruiken. Mocht je trouwens willen lachen met de stemassistent, stel dan eens één van de volgende vragen (of gewoon allemaal natuurlijk): Alexa, what happens if you step on a Lego?

Alexa, do aliens exist?

Alexa, how high can you count?

Alexa, do you believe in ghosts?

Alexa, how much do you weigh?

Alexa, do you know Siri?

Alexa, I am your father.

Alexa, are we in the Matrix?

Alexa, can you sing in autotune?

Alexa, can you talk like Yoda? En uiteraard, als je Ziggy gebruikt, dan roep je daar dus vanaf nu gewoon Ziggy voor.

Beeldbron: hamburgfinn