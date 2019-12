​The Hitman’s Bodyguard illegaal gedownload? Juich niet te vroeg

Filmdistributeur Dutch FilmWorks gaat in hoger beroep. Het is het niet eens met de uitspraak van het Arnhemse gerechtshof over mensen die The Hitman’s Bodyguard illegaal hebben gedownload. De zaak speelt al lang en zal dus nog langer voortduren.



The Hitman's Bodyguard

The Hitman’s Bodyguard kwam uit in de zomer van 2017. Een populaire film in Nederland, want acteurs Ryan Reynolds en Samuel L. Jackson zijn voor de opnames zelfs in Nederland geweest. Een deel van de film speelt zich namelijk af rondom het Rijksmuseum en de Amsterdamse grachten. De film werd door zijn populariteit ook veel gedownload en niet altijd legaal.

Achter die illegale downloaders zit filmdistributeur Dutch FilmWorks aan. Het heeft de IP-adressen van 377 klanten van Ziggo, maar om deze mensen ook te benaderen is er meer nodig. Een naam, adres en woonplaats. En die informatie wil Ziggo niet zomaar overhandigen, tot grote ergernis van Dutch FilmWorks. Daarop spande het een rechtszaak aan, maar het ving bot: een rechter en recent ook het gerechtshof besloten dat VodafoneZiggo de informatie niet hoefde te delen, mede omdat het niet duidelijk was wat de filmdistributeur met die gegevens van plan was.

Dutch FilmWorks naar de rechter

NRC schrijft dat Dutch FilmWorks naar de Hoge Raad stapt. Het meent dat het nog niet kan delen wat er in een brief of schikkingsvoorstel zou komen te staan, omdat het hiervoor nog te vroeg is. Dat is opmerkelijk, want Dutch FilmWorks heeft wel eerder al gezegd dat het per persoon een betaling van 150 euro wil voorstellen. Tegelijkertijd is het begrijpelijk dat de distributeur stappen wil ondernemen tegen mensen die downloaden via illegale kanalen.

Waarschijnlijk hoopt Dutch FilmWorks op een driemaal scheepsrecht, maar zolang de privacy van de klanten van VodafoneZiggo in het geding is en er niet meer informatie wordt gegeven over wat men van plan is met die informatie, lijkt het er niet op dat de rechterlijke macht hierover anders zal beslissen.

Eerder lag Ziggo al overhoop met Stichting Brein, dat eiste dat het de illegale downloadsite The Pirate Bay blokkeerde. Uiteindelijk won hierin Brein, waardoor zowel Ziggo als XS4ALL surfen naar de website niet meer toestaan.