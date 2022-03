​Waarom het 50 jaar duurde voor NASA de maanstenen onderzocht

Het was groot nieuws: NASA zou maanstenen die het vijftig jaar geleden bij de Apollo-missies heeft verzameld openbreken. De kostbare stenen markeren een belangrijk moment voor de mensheid, namelijk de laatste keer dat we naar de maan reisden. Met de aankomende Artemis-missies werd het tijd om de maanstenen te openen, al is dat niet de belangrijkste reden om de stenen nu aan onderzoek te onderwerpen.

Monsters uit de maanbodem In 1972 werden de stenen meegenomen door stalen buizen in de maanbodem te prikken. Door het staal en de buisvorm kon de grond en het gesteente goed worden meegenomen naar aarde. De buitenaardse monsters zijn decennialang op onze planeet bewaard, maar worden nu geopend. De reden hiervoor is niet per se dat NASA denkt: we halen straks als we bemand naar de maan gaan wel weer nieuwe monsters: het wilde technische innovaties afwachten om nog meer uit de monsters te kunnen halen dan in 1972 voor handen was. Toch een gek idee: buitenaards materiaal op de aarde: mannen en vrouwen in witte pakken die met die maanstenen rommelen: hier komt vast nieuws uit.

Maangassen Er kan uiteindelijk natuurlijk vanalles inzitten: zo is er behalve steen onder andere een vondst gedaan van zeldzame maangassen. Dat is goed nieuws, want zo kunnen we hier op aarde meer leren over gassen die uit de maan lekken. Het gesteente (382 kilo) wordt in een speciaal lab binnen het Johnson Space Center van NASA onderzocht, mede omdat NASA wil kijken welke bronnen er in een ander deel van de maan schuilgaan, een deel wat met de Artemis-missie zal worden bezocht (de donkere zuidpool van de maan). De monsters die nu op aarde zijn, die komen uit een ander deel van de maan (een licht deel met veel zon), maar nu kan er veel beter worden gestuurd op locatie, omdat we veel meer van de maan weten.

Artemis-missies Binnen het ruimtestation van NASA worden flessen gevuld met maangassen, na opening van de maanmonsters. Daarna worden de rotsen zelf aan grondige inspecties onderworpen. Beter begrijpen wat er uit de grond van de maan te halen is, betekent mogelijk andere zaken ‘inpakken’ voor de Artemis-missies. De verwachting is dat NASA in 2025 weer astronauten op de maan zet: het gaat dan onder andere om de eerste zwarte persoon en de eerste vrouw ooit. De missie draait dus niet per se om het halen van nog meer monsters uit de maan, maar het zal wel deel uitmaken van die nu al historische missie. Wil je meer weten over de Artemis-missie? Lees dan ons artikel over wanneer de eerste Artemis-missie vertrekt. Deze onbemande vlucht gaat waarschijnlijk in mei de lucht in. Daarna volgt nog onbemande vlucht, totdat het in 2025 aan 18 (!) astronauten is om zelf naar de maan te gaan.