Je naam kan straks naar de maan dankzij NASA

Het is jammer dat dit nieuws niet op palindroomdag (22-02-22) verscheen, want je naam naar de maan is natuurlijk perfect, maar aangezien het NASA is die deze actie is gestart, vertaalt dat natuurlijk niet helemaal lekker naar het Engels. NASA geeft mensen nu de kans om hun eigen naam rond de maan te laten vliegen.

Ruimtereizen is voor veel mensen een droom, een wens en misschien zelfs een doel. Toch is het maar weggelegd voor een paar geluksvogels en een heleboel rijken. Jammer, maar er is nu toch een manier om iets van jezelf de ruimte in te sturen.

Je naam naar de maan

We schreven laatst al over de Artemis I-missie, dat is de eerste onbemande vlucht naar de maan in voorbereiding op de bemande Artemis III-missie. Helaas heeft hij vertraging opgelopen, waardoor hij niet in februari de lucht in ging, maar pas in mei. Toch is er niet alleen maar slecht nieuws over deze missie, want je kunt nu dus zorgen dat je naam meevliegt.

Het leuke is dat het nog gratis is ook: je hoeft er niets voor te betalen, je hoeft alleen maar je voornaam en je achternaam in te vullen op de website van NASA. Jouw naam in de ruimte, hoe vet is dat? Nou ja, totdat aliens hem onderscheppen en alle mensen waarvan ze de naam weten opsporen en meenemen.