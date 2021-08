NASA kan de Maanmissie van 2024 op haar buik schrijven

De NASA was van plan om in 2024 terug te keren naar de Maan. Echter, zoals de zaken er nu voor staan, lijkt de kans klein dat dit deadline gehaald gaat worden. Dat is althans de conclusie van een rapport (pdf) van de toezichthouder van de NASA. Als oorzaak worden diverse factoren genoemd. Naast, uiteraard, de COVID-19 pandemie, kampt de NASA ook met een financieel gat voor het bekostigen van de missie en alle ontwikkelingen en voorbereidingen daaromheen. Daarnaast slaagt de ruimtevaartorganisatie er ook niet in om een fatsoenlijk werkend ruimtepak te ontwikkelen dat geschikt is voor een wandeling, en werken, op de maan. Het klinkt, ruim 52 jaar na de eerste maanlanding, op z’n minst een beetje knullig.

Problemen op alle fronten

En dat is nog niet alles. Bij de vorige audit van de toezichthouder waren ook al problemen aan het licht gekomen met de ontwikkeling van zowel de ruimteraket (Space Launch System rocket) als de Orion landingscapsule die nodig zijn om de afstand naar de maan, en terug, te kunnen overbruggen.

De toezichthouder is, zo blijkt uit het rapport, met name zeer verbolgen over het feit dat de NASA er schijnbaar al jarenlang niet in slaagt een ruimtepak te (laten) ontwikkelen. Hoewel dat dus niet de enige oorzaak is voor de vertragingen die opgelopen zijn, is het wel tekenend voor het onvermogen van de NASA, aldus het rapport. Intussen heeft de ruimtevaartorganisatie al meer dan 400 miljoen dollar aan de ontwikkeling van ruimtepakken gestoken. Tegelijkertijd stelt NASA dat daarvoor nog zeker 1 miljard dollar extra nodig zal zijn.