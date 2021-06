Helaas, of gelukkig? UFO’s leveren (nog) geen bewijs voor buitenaards leven

Over enkele weken wordt in de VS het langverwachte rapport van de inlichtingendiensten over meer dan 120 UFO-waarnemingen van de afgelopen decennia openbaar gemaakt. Uiteraard hopen veel mensen dat daarin hét bewijs geleverd wordt voor de aanwezigheid van buitenaards leven. Die mensen kunnen nu al teleurgesteld worden.

Geen bewijs, maar ook niet uitsluiten

Tegenover de New York Times hebben een aantal functionarissen die over de inhoud van het rapport gebriefd zijn de belangrijkste ‘bummer’ conclusie wereldkundig gemaakt. ‘Er is vooralsnog geen bewijs gevonden dat een of meerdere van de gespotte UFO’s afkomstig zijn van buitenaardse wezens.’

Dat klinkt als een resolute, duidelijke, conclusie. Echter, het rapport laat volgens de bronnen van de NYT ook nog steeds ruimte voor speculatie door te stellen dat de aanwezigheid van buitenaards leven nog altijd niet uitgesloten kan worden. De bronnen van de krant noemen de bevindingen die daarover in het rapport staan erg dubbelzinnig. Dat er ergens in ons uitgestrekte universum planeten zijn waarop leven ontstaan is, die kans is heel groot. De kans dat die wezens al in de buurt van, of op, onze planeet geweest zijn, is klein.

Waar de inlichtingendiensten wel zeker van zijn is dat een groot deel van de UFO-waarnemingen van de afgelopen decennia niet te verklaren zijn. Kortom, de Roswell en andere UFO-fanaten kunnen gerust zijn en gewoon doorzoeken en speculeren.