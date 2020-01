China gaat een stap verder in de zoektocht naar aliens

China wil meer onderzoek doen naar de ruimte en daarbij hoopt het meer te weten te komen over eventueel buitenaards leven . Gisteren is de grootste radiotelescoop ooit in gebruik genomen, genaamd FAST.

FAST

Het staatspersbureau Xinhua schrijft dat het gaat om een ‘schotel’ met een diameter van 500 meter. Je kunt er 35 miljard flessen wijn in leeggieten. FAST is dus echt heel groot en heeft de bijnaam ‘Hemels Oog’ gekregen. In 2016 was de radiotelescoop al klaar, maar er is eerst drie jaar genomen om alles volop te testen. Tot nu dus, want inmiddels is het apparaat op volle capaciteit aan het werk: hij kan als het goed is per seconde 38 GB aan data ontvangen.

Voor FAST (Five-hundred-meter Aperture Spherical Telescope) kon worden geplaatst, moest er eerst ruimte worden gemaakt in een bergachtig gebied in Guizhou, een provincie in het zuiden waar 34 miljoen mensen wonen. Daarnaast moesten 9.000 inwoners in de regio verhuizen, want elektrische apparaten konden het signaal van de gloednieuwe radiotelescoop verstoren.