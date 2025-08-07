Dit zijn 20 prachtige plaatjes van het Great Barrier Reef

By: Laura Jenny
Het gaat niet goed met een van de mooiste, grootste koraalriffen ter wereld: het Great Barrier Reef in Australië. De bedekkingsgraad van koraal neemt enorm af en dit is de grootste daling in bijna 40 jaar. De reden? De mens.
De grote daling komt volgens onderzoekers uit Australië door klimaatverandering, al helpen cyclonen en een enorme toename aan zeesterren ook niet. Zeesterren eten graag koraal en peuzelen zo langzamerhand het Great Barrier Reef op. Maar het is vooral klimaatverandering die ervoor zorgt dat steeds meer koraal verdwijnt. Zo wordt de bedekking van het rif met koraal steeds minder en dat betekent dat het koraalrif ongezond is.
Hoe klimaatverandering daarin een rol speelt is onder andere door de opwarming van het zeewater. Hogere temperaturen zorgen ervoor dat het koraal steeds bleker wordt. Gezond koraal heeft allerlei symbiotische algen op zich die het kleur en energie geven, maar die worden afgestoten zodra de temperatuur te hoog wordt. Het gemis van algen laat de koralen verhongeren en uiteindelijk afsterven.
Al zou het kunnen, dan zou het nog geen zin hebben om de oceaan een koude douche te geven: er is ook sprake van verzuring van het water door klimaatverandering, omdat er meer CO2 oplost in het zeewater en dat heeft slechte invloed op het vormen van skeletten, die nodig zijn voor de stevigheid en groei van het koraal. Daarnaast is het water ook heel vervuild: de waterkwaliteit wordt steeds slechter en ook dat schaadt het koraal.
Zou je nu gaan duiken in het Great Barrier Reef, dan ziet het er waarschijnlijk al zieker uit dan jaren geleden. Het koraal wordt minder kleurrijk en is eigenlijk een soort ziek. Daarom dunt het steeds meer uit tot er niets meer van over is. Vooral in het noorden, van Cape York tot Cooktown, daalt die bedekkingsgraad enorm hard: bijna een kwart is er al af in een heel korte tijd. Ook de zuidelijke regio van Proserpine tot Gladstone heeft het moeilijk: daar is al 30 procent van de dekking weg.
Het gebied daartussen toont een daling van 14 procent, wat weliswaar minder is dan de andere twee delen, maar alsnog enorm veel is. Plus: het is nagenoeg onherstelbaar. Koraal groeit extreem langzaam, als je het al opnieuw zou laten groeien, dan moet je rekenen op een paar millimeter per jaar: sommige koraalsoorten gaan sneller, maar dat is alsnog maar een paar centimeter per jaar. Bovendien zijn er grote veranderingen nodig in het zeewater om daar überhaupt een goede basis voor te creëren.
Het zal waarschijnlijk honderden jaren duren om een rif weer compleet te herstellen. Gelukkig worden er in labs wel succesvol koraalriffen gekweekt die dan kunnen worden ‘uitgezet’, maar het ziet er voor de pracht en praal die het Great Barrier Reef ooit was, niet gunstig uit. Reden voor ons om dat prachtige rif daar in Australië te eren met 20 prachtige plaatjes en feitjes van het zeeleven.
Dit bericht op Instagram bekijken
1. Een van de meest Instagrammable plaatjes die het Great Barrier Reef te bieden heeft. Al is er veel om uit te kiezen: het is maar liefst 2.300 kilometer lang.
Dit bericht op Instagram bekijken
Een bericht gedeeld door Beneath Horizons (@beneathhorizons)
2. Het grootste rif van de wereld is ook meteen het enige levende organisme op aarde dat vanuit de ruimte te zien is.
Dit bericht op Instagram bekijken
3. Je vindt het Great Barrier Reef in de Koraalzee, langs de kust van Queensland.
Dit bericht op Instagram bekijken
Een bericht gedeeld door Shirley A. Shea (@sailing_life_only)
4. Sinds 1981 staat het Great Barrier Reef op de UNESCO werelderfgoedlijst.
Dit bericht op Instagram bekijken
5. In het rif wonen duizenden soorten dieren en planten: meer dan 1.500 vissoorten.
Dit bericht op Instagram bekijken
6. Er groeien ruim 400 soorten koralen in het rif.
Dit bericht op Instagram bekijken
Een bericht gedeeld door Culture Quest Tours Melbourne (@qulturequesttoursmelbourne)
7. Jaarlijks bezoeken ongeveer 2 miljoen mensen het Great Barrier Reef.
Dit bericht op Instagram bekijken
8. Het rif levert ongeveer 5 miljard euro per jaar op aan toerisme, onderzoek en visserij.
Dit bericht op Instagram bekijken
9. De bedreigde zeekoe en de bedreigde groene zeeschildpad gebruiken het rif als hun woonplaats.
Dit bericht op Instagram bekijken
10. Het rif is waarschijnlijk tussen de 6.000 en 8.000 jaar oud.
Dit bericht op Instagram bekijken
Een bericht gedeeld door Jill Orton (@jill.orton.haystravel)
11. Maar koraalvorming daar vindt al plaats sinds miljoenen jaren.
Dit bericht op Instagram bekijken
12. Clownvissen leven exclusief in zeeanemonen, en die zijn dus niet altijd koraal-oranje.
Dit bericht op Instagram bekijken
Een bericht gedeeld door Chris Field (@barechested_birdnerd)
13. Koraal voedt zich ’s nachts, dan gaan de poliepen open om met tentakels plankton uit het water te filteren.
Dit bericht op Instagram bekijken
Een bericht gedeeld door Michele Lambert | Michele Maree Photography (@theworld_thru_my_eyes)
14. Het Great Barrier Reef is qua oppervlakte groter dan Italie.
Dit bericht op Instagram bekijken
Een bericht gedeeld door Rose Marie | Travel | NY (@rmr_lifeandtravels)
15. Zeeanemonen zijn ook dieren: ze lijken op bloemen, maar hebben verwantschap met kwallen en koralen.
Dit bericht op Instagram bekijken
Een bericht gedeeld door Divers Den | Great Barrier Reef (@divers_den)
16. Het rif beschermt de Australische kustlijn tegen erosie en stormen, een beetje zoals onze dijken.
Dit bericht op Instagram bekijken
Een bericht gedeeld door Your official tour guide for Cairns Australia 🪸🐠 (@cairns.australia)
17. Sommige soorten zoals zeekomkommers en zeeslakken, komen alleen maar in het Great Barrier Reef voor.
Dit bericht op Instagram bekijken
Een bericht gedeeld door Divers Den | Great Barrier Reef (@divers_den)
18. Pygmeezeepaarden zijn vaak kleiner dan 2 centimeter en nemen de kleur aan van het koraal waarin ze leven.
Dit bericht op Instagram bekijken
19. De oostkust van Australie werd ontdekt door James Cook, die in 1770 met schip Endeavour op een koraalrif vastliep.
Dit bericht op Instagram bekijken
20. Inheemse volkeren zoals de Aboriginals hebben spirtuele banden met het rif: ze kennen het al duizenden jaren.
De hevigheid van de coronapandemie ligt gelukkig al jaren achter ons, maar dat betekent niet dat we geen last hebben van...
Hoe langer je je brein gezond houdt, hoe kleiner de kans dat je dementie ontwikkelt. Maar hoe doe je dat dan in je...
De IT-sector blijft groeien. Digitalisering, automatisering en datagedreven werken zorgen voor een blijvende vraag naar...