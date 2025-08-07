Dit zijn 20 prachtige plaatjes van het Great Barrier Reef

Zou je nu gaan duiken in het Great Barrier Reef, dan ziet het er waarschijnlijk al zieker uit dan jaren geleden. Het koraal wordt minder kleurrijk en is eigenlijk een soort ziek. Daarom dunt het steeds meer uit tot er niets meer van over is. Vooral in het noorden, van Cape York tot Cooktown, daalt die bedekkingsgraad enorm hard: bijna een kwart is er al af in een heel korte tijd. Ook de zuidelijke regio van Proserpine tot Gladstone heeft het moeilijk: daar is al 30 procent van de dekking weg.

Herstel is haast onmogelijk

Het gebied daartussen toont een daling van 14 procent, wat weliswaar minder is dan de andere twee delen, maar alsnog enorm veel is. Plus: het is nagenoeg onherstelbaar. Koraal groeit extreem langzaam, als je het al opnieuw zou laten groeien, dan moet je rekenen op een paar millimeter per jaar: sommige koraalsoorten gaan sneller, maar dat is alsnog maar een paar centimeter per jaar. Bovendien zijn er grote veranderingen nodig in het zeewater om daar überhaupt een goede basis voor te creëren.

Het zal waarschijnlijk honderden jaren duren om een rif weer compleet te herstellen. Gelukkig worden er in labs wel succesvol koraalriffen gekweekt die dan kunnen worden ‘uitgezet’, maar het ziet er voor de pracht en praal die het Great Barrier Reef ooit was, niet gunstig uit. Reden voor ons om dat prachtige rif daar in Australië te eren met 20 prachtige plaatjes en feitjes van het zeeleven.