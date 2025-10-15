Greenwashing gespot! Zo herken je nep-duurzaamheid bij bedrijven

Greenwashing is vooral lekker duurzaam doen, maar ondertussen alsnog heel veel keuzes maken die zwaar tegen duurzaamheid indruisen. Je zou kunnen zeggen dat al die telefoonmakers die trots vertellen dat het plastic in hun toestellen gerecycled is aan het greenwashen zijn: kijk immers maar naar hoeveel nieuwe telefoons er elke paar maanden worden geïntroduceerd, zonder dat ze echt een waardige upgrade zijn van hun voorganger. Hoe herken je dit soort nep-duurzaamheid bij bedrijven?

Leer greenwashing herkennen

Het voelt soms zo suf: wij drinken uit papieren rietjes, terwijl in China de plastic rietjes nog met miljoenen worden geproduceerd. Toch zijn er, zeker in Europa, veel bedrijven die wel echt iets doen aan duurzaamheid. Het is alleen de vraag of hun activiteiten voor duurzaamheid wel waardevol zijn, als ze aan de andere kant ook dingen doen die juist totaal niets met groener zijn te maken hebben. Reden voor ons om typische greenwashingpraktijken bloot te leggen:

‘Wij compenseren onze CO2-uitstoot’

Dit is de meest gehoorde zin in greenwashing: de CO2-uitstoot wordt gecompenseerd. Het klinkt goed, want het betekent vaak dat er ergens bomen worden geplant, iets wat veel webshops schijnen te laten uitvoeren zodat ze deze leus op hun site kunnen zetten. Stel je webshops echter de vraag wat ze dan precies doen, zoals wat voor bomen, waar en op welke basis ze geplant worden, dan is het vaak stil. En dan heb je er al naar moeten vragen, want op websites van webshops is het sowieso zelden te vinden.