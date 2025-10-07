Dit zijn 10 musea die de Museumkaart de moeite waard maken

De Museumkaart was nog nooit zo populair als nu: het ‘museumabonnement; wordt vooral erg gewaardeerd door mensen van 45 jaar en jonger. Maar liefst anderhalf miljoen mensen hebben een Museumkaart. Overweeg jij er een maar ben je nog niet overtuigd? Er zijn veel toffe musea in Nederland om te bezoeken. Niet allemaal accepteren ze de Museumkaart, maar deze favorieten wel.

1. Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid

Hilversum

Gemiddelde bezoekduur: 3-4 uur

Beeld & Geluid is leuk voor alle leeftijden, omdat het teruggrijpt naar de hele Nederlandse geschiedenis van televisie en radio. Ook als het Top 2000-café er niet is, is het er erg gezellig. Het is een museum waar je zowel grappige selfies kunt maken, kunt gamen en veel kunt zien en horen van allerlei bekende fragmenten uit bijna 75 jaar televisie. Het gebouw zelf is ook vrij imposant en te vinden op het Mediapark, wat sowieso leuk is om een keer te zijn geweest: dit is immers waar ‘het’ allemaal gebeurt. Onder andere Lubach, Dit was het nieuws en That’s my Jam worden hier opgenomen.

2. Micropia

Amsterdam

Gemiddelde bezoekduur: 1-2 uur

Micropia is onderdeel van Artis, maar het is wel een losse belevenis. Het draait er volledig om microscopisch kleine organismen en leert je onder ander meer over schimmels. Er zijn leuke demo’s, er is een mierenkolonie die vlijtig blaadjes boven water vervoert en het leukste is dat je zoveel meer leert over bacteriën, maar dan niet op de vieze manier, maar juist in een heel positief daglicht. Micropia is heel modern, niet al te groot en dus heel behapbaar. Het is bovendien een heel uniek museum: dit vind je nergens.

@eatngo.nl UNIQUE THINGS TO DO IN AMSTERDAM 🦠🧫🔬 SAVE THIS PLACE NOW!! 📍Micropia | Plantage Kerklaan 38-40, 1018 CZ Amsterdam This place is amazing, perfect for all ages and families. I’m so amazed at the collection of microbes and different activities. You definitely have to add it to your list next time! – #amsterdam #amsterdamtravel #amsterdamcity #amsterdamguide #amsterdamcity ♬ sonido original – 𝐁𝐚𝐬𝐭𝐢 🏛⚜️

3. Naturalis

Leiden

Gemiddelde bezoekduur: 2-3 uur

Naturalis heeft prijzen gewonnen voor beste museum voor kinderen, maar laat je daar ook als kinderloos persoon niet door afschrikken. Het is een enorm indrukwekkend museum: van het gigantische gebouw tot het kunnen bekijken van de echte T-rex Trix en zelfs een hele ervaring met dino’s die eromheen is gebouwd: Naturalis is een heerlijk museum om uren in rond te struinen. Een van de beste dingen is de expositie over voortplanting, waar je onder andere op een spermacel een race kunt doen in een vagina. Je moet het zien om het te geloven. Naturalis biedt daarnaast een imposante collectie botten, opgezette dieren en vooral heel veel informatie over de wereld van fauna.

4. NEMO Science Museum

Amsterdam

Gemiddelde bezoekduur: 2-3 uur

NEMO in Amsterdam is bij ons vooral favoriet om de kettingreacties die er dagelijks plaatsvinden. Het is een demo waarin medewerkers meerdere keren per dag een geweldige opstelling bouwen die aantoont hoe kettingreacties werken. Natuurlijk is het altijd maar net afwachten of het lukt. Daarnaast heeft dit museum allerlei speelse manieren om meer te leren over wetenschap. Kinderen leren er op een heel speelse manier om te gaan met wetenschap. Eerlijk is eerlijk, dit museum is wel voornamelijk voor kinderen bedoeld, maar ook als volwassene kun je er heel veel leren. Of gewoon lekker op het dak een kop koffie drinken natuurlijk.

5. Rijksmuseum

Amsterdam

Gemiddelde bezoekduur: 2-3 uur

Het is afgezaagd om het te zeggen, maar het Rijks wordt niet voor niets altijd genoemd als het om musea gaat. Wat het Rijksmuseum interessant maakt is dat het niet gewoon kunst laat zien, maar je ook iets bijbrengt over een bepaalde tijdsperiode of kunstenaar. Daarnaast zijn er ook regelmatig interessante exposities te bezoeken. De audiotour is ook de moeite waard, of eigenlijk audiotours, want stiekem is die met Sesamstraat ook hartstikke leuk. Je leert er niet alleen over de Nederlandse cultuur, maar ook over veel andere culturen en dat maakt het een onverwacht toch heel veelzijdig museum.

6. Nederlands Spoorwegmuseum

Utrecht

Gemiddelde bezoekduur: 3-4 uur

De trein heeft de wereld veranderd en in dit museum zie je hoe hij dat heeft gedaan. Een van de meest indrukwekkende dingen is de grote hoeveelheid treinen die er staan, maar er is ook een theater, verschillende wisselende tentoonstellingen en heel veel informatie over de wondere wereld van vervoer via het spoor. Ook een goede tip: de museumwinkel, waar ze ongeveer alles wat je kan bedenken hebben met treinen erop: leuk voor mensen met kinderen/neefjes/nichtjes. Ook leuk: er gaat een trein vanaf Utrecht Centraal speciaal naar het museum toe.

7. Nederlands fotomuseum

Rotterdam

Gemiddelde bezoekduur: 1-2 uur

Of je er nou naartoe gaat om inspiratie op te doen of toch om gewoon prachtige fotografie te bekijken: in dit museum vind je in ieder geval 99 foto’s die het verhaal vertellen van de Nederlandse fotografie, helemaal terug tot 1841. Je kunt via een app je eigen foto toevoegen aan het museum, je kunt er terecht voor bijzondere glasnegatieven van meer dan 100 jaar oud en er zijn regelmatig exposities te zien voor nog meer foto-inspiratie. Het is een museum dat misschien geen foto’s van jou bevat, maar je toch een spiegel kan voorhouden. Goed om te weten: het museum is tijdelijk gesloten vanwege een verhuizing. In februari 2026 gaat het weer open.

8. Aviodrome Luchtvaartmuseum

Lelystad

Gemiddelde bezoekduur: 4-6 uur

Ja, je leest het goed, in dit museum kun je heel lang terecht. Er zijn onder andere 4D-films te zien, er zijn allerlei vliegtuigen te bekijken, je kunt in een vluchtsimulator stappen, je kunt tentoonstellingen bekijken en zelfs een rondvlucht doen in een Cessna. Het laat je weer een heel andere kant zien van de wereld van vliegen, waar je zeker aan terug zal denken als je bijvoorbeeld voor je volgende werktrip of vakantie in het vliegtuig stapt. Het gaat heel diep, van vliegtuigmotoren tot het belangrijke werk dat de cabin crew doet. Er is zelfs een activiteit waarin je zelf kunt doen alsof je een stewardess bent.

9. Nederlands Openluchtmuseum

Arnhem

Gemiddelde bezoekduur: 3-4 uur

We raden deze activiteit vooral aan in de lente en zomer, want zoals de naam doet vermoeden is het vooral buiten. Je kunt authentieke boerderijen, molens, plaggenhutten en arbeidershuisjes bekijken, een rondrit doen met de tram door het park en je kunt allerlei ambachtslieden aan het werk zien en zelf meedoen met workshops. Er zijn verschillende manier waarop de Nederlandse geschiedenis belicht wordt, maar het leuke is dat je er middenin staat.

@dutch.favourites 🛖 Discover PreHistorisch Dorp – Eindhoven’s Open-Air Time Machine Just 10 minutes from the city center, PreHistorisch Dorp is no ordinary museum. It’s a living history village where you can explore life from the Stone Age to the Middle Ages — and try it all yourself. ✨ What you can do: 🛠️ Forge tools 🔥 Make fire with flint 🏹 Practice archery 🍞 Bake bread over an open fire 🛶 Paddle prehistoric-style canoes 🏡 Explore ancient homes from 6 different time periods 🧒 Plus: kids can make shields, throw spears, and more! 💬 Real historical characters bring each era to life — from prehistoric hunters to medieval villagers. 📍 Location: Genneper Parken, Eindhoven 🕘 Open: Tuesday–Sunday, 10:00–17:00 🎟️ Tickets: €12.50–€14.50 | Free with Museumkaart 🚗 Parking: Free & easy 👨‍👩‍👧‍👦 Perfect for families, history lovers & curious minds If you’re looking for something different, fun, and hands-on — this is it. ♬ Celtic Flashy Celtic Music – Masucu

10. Museum van de Twintigste Eeuw

Hoorn

Gemiddelde bezoekduur: 1-3 uur

Ook een soort Nederlandse geschiedenis, maar dan veel jonger: de twintigste eeuw. Of je nou uit de jaren 80 of de jaren 40 komt: je kunt in dit museum een hele collectie aan spullen zien uit de vroege jaren 1900 tot aan de speelse jaren 90. Het is vaak een feest der herkenning en af en toe krijg je ineens weer een golf nostalgie door je hart wanneer je een object ziet waarvan je vergeten was dat het bestond. We raden je aan dit museum met een familielid te bezoeken, want die kan je waarschijnlijk nog veel meer vertellen dan dit museum ook al doet. Met iemand erbij is het net even persoonlijker. Dit museum heeft ook een leuke museumwinkel en is gevestigd in een oude gevangenis, waar je ook achter de tralies kunt slapen.

Museumkaart

Er zijn 473 musea aangesloten bij de Museumkaart, dus mocht je deze 10 opties niet kunnen waarderen, dan heb je in ieder geval nog genoeg andere musea om te bezoeken. De museumkaart kost 75 euro per jaar. Vrij goedkope date, toch?