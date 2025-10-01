De verkiezingen komen eraan: zo weet je wat je wil stemmen

De verkiezingen komen eraan en dat betekent dat je als burger je recht om erover mee te beslissen wie ons land regeert mag uitoefenen. Soms voelt het alsof die ene stem niet uitmaakt, maar als iedereen dat zou denken, dan zouden we allang een dictatuur hebben. Kortom, dat stembiljet gebruiken is zo slecht nog niet. Deze opties heb je om te weten te komen wat je gaat stemmen.
De good old Stemwijzer is er altijd eentje om even in te vullen en zo te weten te komen welke partijen er dicht bij jouw visie op Nederland komen. Bij alle 30 stellingen kun je de partijstandpunten bekijken en aangeven of je het ermee eens, oneens of geen van beide bent. Zo kom je elke stelling iets dichterbij bepaalde partijen. Soms is de Stemwijzer wat lastig, want natuurlijk gunt iedereen elkaar lage huren, maar het is maar net wat er dan weer tegenover staat.
Je kunt na het invullen aangeven welke onderwerpen je eventueel extra belangrijk vindt. Je kunt daarna kiezen welke partijen je wil meenemen (je kunt er een paar selecteren, maar ook voor alle partijen of alleen de zittende partijen kiezen). Je krijgt uiteindelijk een lijstje gepresenteerd met welke politieke partijen het beste aansluiten bij jouw antwoorden. Ga naar de Stemwijzer. Er zijn overigens ook andere stemwijzers, die we al eerder onder de loep namen.
Misschien wil je niet gebruikmaken van iets als Stemwijzer omdat je het bijvoorbeeld niet helemaal vertrouwt, of juist omdat je toch net andere onderwerpen belangrijk vindt dan bijvoorbeeld wolven en wat jongeren leren in de kerk.
Maak een lijstje met onderwerpen die jij belangrijk vindt, zoals misschien de zorg, huisvesting of defensie, en ga dan zelf eens kijken op de websites van politieke partijen om te zien hoe zij erin staan. Kijk ook op hun sociale media: het hoeft niet een hele studie van partijprogramma’s te worden als je daar geen zin in hebt.
Wat ook interessant en verhelderend kan zijn, dat is om anoniem te chatten met kiezers die juist buiten je politieke bubbel vallen. Vaak hebben mensen toch wel een idee wat ze ongeveer willen stemmen, maar dan kan chatten of discussieren met mensen die misschien juist heel anders in de wedstrijd staan heel verhelderend zijn.
Dat betekent echt niet dat je ineens helemaal wordt overtuigd van de politieke partij die die persoon aanhangt: het kan je ook heel erg sterken in: ja, ik sta echt voor de partij die ik al dacht. De site helpt je uit je bubbel te breken, ook al is dat maar voor even, het kan je veel geven, misschien niet eens voor de verkiezingen, maar wel voor het leven. Ga naar Waaromkiesjij.
Ben je helemaal overtuigd wat je wil stemmen, sta je eenmaal in dat hokje te twijfelen op wie je dan moet stemmen. Misschien vind je het belangrijk dat er veel vrouwen in de politiek zitten: dan kun je gewoon een vrouw aankruisen, maar misschien wil je wat dieper gaan.
Zorg dus dat je in dat geval kijkt wie de lijsttrekker is, welke kandidaten er zoal in de partij zitten en welk gevoel je bij die persoon hebt. Bekijk bijvoorbeeld een debat of de sociale media van die persoon om meer over diegene en zijn of haar standpunten te ontdekken.
In het verlengde van Waaromkiesjij zou je ook kunnen kijken of je het op een verjaardag een keer kunt aansnijden bij je vrienden, collega’s of familieleden. Wees je wel bewust van het feit dat de gemoederen hoog op kunnen lopen; zelden lagen mensen zo met elkaar overhoop als het om de politiek gaat.
Houd er ook rekening mee dat iemand die je misschien heel hoog hebt zitten, voor een partij kiest waarvan je niet kan begrijpen dat hij of zij daar achter staat. Politiek wordt vaak aangesneden nu de verkiezingen eraankomen, dus je kunt zeker in zo’n situatie terechtkomen. Vergeet niet dat je niet hoeft te vertellen wat je zelf stemt, of dat je misschien wel niet stemt of het nog niet weet: dat mag je ook gewoon voor jezelf houden.
Succes met je ‘onderzoek’ en zet het in je agenda: 29 oktober stemmen (als je wil natuurlijk).