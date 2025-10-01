De verkiezingen komen eraan: zo weet je wat je wil stemmen

De verkiezingen komen eraan en dat betekent dat je als burger je recht om erover mee te beslissen wie ons land regeert mag uitoefenen. Soms voelt het alsof die ene stem niet uitmaakt, maar als iedereen dat zou denken, dan zouden we allang een dictatuur hebben. Kortom, dat stembiljet gebruiken is zo slecht nog niet. Deze opties heb je om te weten te komen wat je gaat stemmen.

De Stemwijzer

De good old Stemwijzer is er altijd eentje om even in te vullen en zo te weten te komen welke partijen er dicht bij jouw visie op Nederland komen. Bij alle 30 stellingen kun je de partijstandpunten bekijken en aangeven of je het ermee eens, oneens of geen van beide bent. Zo kom je elke stelling iets dichterbij bepaalde partijen. Soms is de Stemwijzer wat lastig, want natuurlijk gunt iedereen elkaar lage huren, maar het is maar net wat er dan weer tegenover staat.

Je kunt na het invullen aangeven welke onderwerpen je eventueel extra belangrijk vindt. Je kunt daarna kiezen welke partijen je wil meenemen (je kunt er een paar selecteren, maar ook voor alle partijen of alleen de zittende partijen kiezen). Je krijgt uiteindelijk een lijstje gepresenteerd met welke politieke partijen het beste aansluiten bij jouw antwoorden. Ga naar de Stemwijzer. Er zijn overigens ook andere stemwijzers, die we al eerder onder de loep namen.

Doe het lekker zelf

Misschien wil je niet gebruikmaken van iets als Stemwijzer omdat je het bijvoorbeeld niet helemaal vertrouwt, of juist omdat je toch net andere onderwerpen belangrijk vindt dan bijvoorbeeld wolven en wat jongeren leren in de kerk.

Maak een lijstje met onderwerpen die jij belangrijk vindt, zoals misschien de zorg, huisvesting of defensie, en ga dan zelf eens kijken op de websites van politieke partijen om te zien hoe zij erin staan. Kijk ook op hun sociale media: het hoeft niet een hele studie van partijprogramma’s te worden als je daar geen zin in hebt.