Natuurlijk helpt het om groenten te eten, veel te bewegen en vet en suiker te laten staan, maar dat weten we nou wel. Wat zijn nou wat creatievere manieren om goed voor je hart te zorgen? Zeker manieren die zo min mogelijk moeite kosten en het leukste zijn, daar zijn we op deze Dag van het Hart ingedoken. Dit zijn 5 creatieve manieren om beter voor je hart te zorgen.
Nee, je hoeft geen badkuip naar een bos te slepen om vervolgens op een regenbui te wachten er erin te gaan liggen: forest bathing is eigenlijk gewoon slenteren in het bos. Niet snel stappen om die 10 kilometer af te werken, maar juist op een soort ontdekkingstocht gaan in het bos. Juist de herfst is daar het uitgelezen moment voor, omdat er van alles en nog wat te vinden is in het bos: kastanjes, egels, mooie bladeren die uit de bomen zijn gevallen en natuurlijk paddenstoelen. Echte forest bathers laten hun telefoon ook in hun zak zitten, waardoor je ook die push van: ‘dit moet ik fotograferen’ even achterwege blijft en je je helemaal kunt bezighouden met je ontspannen geslenter tussen de bladeren.
Veel mensen gebruiken een x aantal beats per minute eigenlijk alleen maar om op te hardlopen, maar wist je dat het niet alleen kan helpen bij het oppeppen, maar ook bij het rustig maken van jezelf? Je kent het misschien wel uit films: als de spanning oploopt hoor je een bas als een soort hartslag toenemen in snelheid. Is het gevaar geweken, dan gaat het weer rustiger. Gek genoeg lijkt het net alsof je eigen hart dan mee gaat doen. Uit onderzoek blijkt dat rustige muziek je hartslag op die manier ook letterlijk kan verlagen, wat een stuk relaxter is voor dit belangrijke orgaan. Zoek bijvoorbeeld op Spotify naar playlists die lofi heart heten of 60 bpm slow jazz. Je hart zal je dankbaar zijn.
Misschien kun je je afspeellijst in de ochtend juist een tikkie sneller zetten, want een dansje per dag schijnt ook wonderen te doen. Niet alleen voor je hart, maar ook voor je humeur. Springen bijvoorbeeld schijnt geweldig te zijn voor je brein, zo zei neurobioloog Brankele Frank al in De Slimste Mens. Even lekker dansen en je lijf vrij bewegen, dat is iets waar je hart ook blij van wordt. Zeker als je verder veel zit, dan is hier en daar een dansje helemaal zo gek nog niet. Nou ja vooruit, middenin de kantoortuin kan het voor wat vreemde blikken zorgen, maar wie is hier nou gek? Jij werkt aan je gezondheid.
Je hoeft er echt niet tegen te praten, maar voor een plant zorgen schijnt stressverlagend te zijn en dat stabiliseert de hartslag. Even lekker wat water, even die bruine bladeren eruit halen of een stekje verpotten omdat hij zo goed groeit: het schijnt allemaal een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheid van je hart. En het ziet er ook nog eens gezellig uit in huis.
Dit is een beetje vaag misschien, maar een smartwatch kan vaak veel meer inzichten in je hart geven dan je denkt. Naast je hartslag bijhouden kunnen sommige slimme horloges ook zien in welke sportmodus je lichaam zich bevindt, op basis van je hart. Zo zie je precies tijdens het wandelen of je vet aan het verbranden bent, of toch in een andere zone verkeert. Daarnaast kun je er een wedstrijdje met jezelf van maken om je hartslag zo rustig mogelijk te krijgen, en kunnen smartwatches ook advies geven in wat je kunt doen voor je gezondheid.