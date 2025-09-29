Natuurlijk helpt het om groenten te eten, veel te bewegen en vet en suiker te laten staan, maar dat weten we nou wel. Wat zijn nou wat creatievere manieren om goed voor je hart te zorgen? Zeker manieren die zo min mogelijk moeite kosten en het leukste zijn, daar zijn we op deze Dag van het Hart ingedoken. Dit zijn 5 creatieve manieren om beter voor je hart te zorgen.

Doe aan forest bathing

Nee, je hoeft geen badkuip naar een bos te slepen om vervolgens op een regenbui te wachten er erin te gaan liggen: forest bathing is eigenlijk gewoon slenteren in het bos. Niet snel stappen om die 10 kilometer af te werken, maar juist op een soort ontdekkingstocht gaan in het bos. Juist de herfst is daar het uitgelezen moment voor, omdat er van alles en nog wat te vinden is in het bos: kastanjes, egels, mooie bladeren die uit de bomen zijn gevallen en natuurlijk paddenstoelen. Echte forest bathers laten hun telefoon ook in hun zak zitten, waardoor je ook die push van: ‘dit moet ik fotograferen’ even achterwege blijft en je je helemaal kunt bezighouden met je ontspannen geslenter tussen de bladeren.