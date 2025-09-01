Duurzame dinsdag: 5 makkelijke manieren om mee te doen

Het is deze week Duurzame Dinsdag en dat is een actie om te zorgen dat mensen iets bewuster gaan leven. Dat klinkt meteen heel zwaar, maar dat hoeft het echt niet direct te zijn. Er zijn veel makkelijke manieren om mee te doen, zonder dat je je hele leven hiervoor op zijn kop hoeft te zetten. Dat laatste mag natuurlijk wel, maar je kunt er ook voor kiezen wat kleine dingen te veranderen. Misschien bevalt het je wel.
Het woord duurzaam is zelfs voor mensen die het belangrijk vinden een beetje irritant geworden. Het wordt overal maar geroepen, zonder dat het nog veel betekenis heeft. We weten allemaal dat er een verandering in het klimaat plaatsvindt, maar soms is het ook moeilijk om te voelen wat daar precies merkbaar aan is. We leven niet in een gebied waar typhonen razen. Toch is de opwarming van de aarde een probleem van ons allemaal: dat de zeetemperatuur stijgt heeft al grote gevolgen.
Niemand kan het allemaal goed doen, maar je kunt wel bepaalde aspecten kiezen waar je op kunt focussen. Misschien alleen op die Duurzame Dinsdag, misschien elke dinsdag, misschien elke week: dat is aan jou. Het is in ieder geval interessant om het eens te proberen. Dit zijn een aantal heel eenvoudige aanpassingen die je deze Duurzame Dinsdag kunt doen in je leven, ook al is het maar voor een dag, je draagt toch een steentje bij.
Ga je altijd met de auto naar werk, maar is dat echt nodig? Probeer het eens met de fiets of desnoods de trein te doen. Het nadeel aan de Duurzame Dinsdag is dat de dinsdag wel vaak een drukke dag is in de trein, waardoor je misschien even moet staan, maar het geeft je wel de kans om nog even een tijdje op Instagram te scrollen of alvast wat mailtjes te verwerken: dat kun je achter het stuur in de auto niet doen. Fietsen is natuurlijk nog beter, al kan er wel plaatselijk een bui vallen: er zijn ook perioden met zon, dus mogelijk kun je even lekker de zonnestralen op je huid voelen, of desnoods de frustratie van je lange werkdag uit je hoofd trappen.
Dit is onder sommige mensen helemaal geen populaire tip, maar even een dagje zonder vlees of vis kan al veel uitmaken. Of als je altijd avocado’s eet, misschien die even een dagje niet: dit soort dingen komen vaak van ver of worden om andere redenen niet duurzaam vervaardigd, waardoor het helpt als je het wat vaker laat staan. Eet een broodje appelstroop, neem ‘s avonds een lekkere pasta met groenten, zonder gehakt: je zal merken dat je het echt niet zo heel erg mist.
Ga eens door je huis heen en kijk welke apparaten er nog in het stroom zitten, die je eigenlijk zelden gebruikt. Je denkt misschien dat het wel meevalt, maar veel huishoudens laten allerlei apparaten nodeloos op standby staan. Een gameconsole die je nooit meer aanraakt, een lader die helemaal nooit wordt gebruikt: haal het uit het stopcontact en het is niet alleen duurzamer, het scheelt je misschien ook een beetje geld op je energierekening. Ga elke kamer uit je huis bij langs en check wat er zoal in het stopcontact zit om schoon schip te maken (en vooral: stopcontacten vrij te maken).
Vlinders en bijen zijn heel belangrijk voor een betere wereld en daarom is het goed als ze veel plekken hebben om te eten, te leven en zich voort te planten. Zorg daarom voor vlinderstruiken in je tuin, waar die beesten op af komen en waar ze ook daadwerkelijk iets aan hebben. Bovendien ziet het er mooi uit, brengt het kleur naar je tuin en ruiken ze soms ook nog erg lekker.
Stop met plastic tasjes en plastic flesjes water te kopen in de winkel, want je kunt veel beter een Dopper-achtig hard flesje gebruiken en zorgen dat in je fietstas, in je achterbak en in je rugtas nog een exta ‘lappen tasje’ zitten, zodat je ze altijd bij de hand hebt als je boodschappen gaat doen. Water drinken kan ook op veel plekken: op je werk, op de sportschool: het zorgt bovenien dat je geld kunt besparen door het niet hoeven te hoeven kopen. Je hoeft niet al het plastic uit je leven te bannen, maar wegwerpplastic kan wel enorm helpen.