Is zwartrijden met NS goedkoper, ook als je af en toe gepakt wordt?

Wie weleens met de trein gaat, die zal merken dat er ineens een gigantische hoeveelheid conducteurs is die ook heel fanatiek op inchecks controleren. Dat is niet voor niets: NS heeft zijn zinnen gezet op zwartrijders. Het zet er zelfs AI voor in en heeft al 400.000 boetes uitgeschreven, vergeleken met 180.000 drie jaar geleden. Nu blijkt dat zwartrijden straks niet meer 50 euro kost, maar 70 euro: is het dan nog wel zo slim om te doen?
De NS maakt de tickets steeds duurder: wil je van Amsterdam naar Utrecht, dan ben je daar al 18,80 euro aan kwijt voor je retour. Je kunt natuurlijk wel een Flex-abonnement nemen waarmee je buiten de spits om met 40 procent korting rijdt, maar de spits is precies op die cruciale momenten van de dag, waardoor je toch vaak de volle pond betaalt. En dan is Amsterdam Utrecht een stukje van nog niet eens een half uur enkele reis. Wil je liever naar Maastricht, dan kost een enkele reis 31,20 (!) euro. Een retour is dus 62,40 euro. Daar kun je ook een leuke avond van uitgaan.
De prijzen van treinkaartjes rijzen de pan uit, wat niet alleen zwartrijden in de hand werkt, maar ook zorgt dat mensen liever de auto pakken. Wat daarbij bovendien meetelt is dat de auto pakken ook vaak sneller is. Amsterdam-Maastricht niet: dat is 2,5 uur met 1 trein en met de auto zit je ook op die reisduur. Maar zodra er overgestapt moet worden, bijvoorbeeld op een traject naar het kleinere Maastricht Randwyck, dan wordt het alweer aantrekkelijker om de auto te pakken. Dat is ook nog veel goedkoper. Het kost waarschijnlijk zo’n 25 euro.
Natuurlijk kun je in de file terechtkomen, maar met de NS heb je ook vaak te stellen met vertragingen, om nog maar te zwijgen over werkzaamheden waardoor je een bus moet pakken waarvan je nooit precies weet hoe laat die nu werkelijk vertrekt. Kortom, het is niet zo heel gek dat de trein niet altijd als een heel aantrekkelijke reisoptie wordt gezien. Jammer, want het heeft zeker voordelen. Je moet in een auto constant op het verkeer letten, terwijl je in de trein kunt werken (als je tenminste een zitplaats hebt). Tegelijkertijd kun je in de auto een online meeting bijwonen, terwijl dat in de trein weer minder makkelijk gaat.
Het heeft absoluut allebei zijn pro’s en cons, maar alles bij elkaar maakt het voor mensen die niet zoveel te besteden hebben soms een noodzaak om zwart te rijden. Het ligt er natuurlijk aan hoe vaak je gepakt wordt en op welk traject je rijdt, maar die prijsverhoging naar 70 euro maakt het absoluut minder aantrekkelijk om zwart te rijden. Zeker in combinatie met de vele controles is de kans dat je gepakt wordt nu eenmaal veel groter. Bovendien komt er naast die 70 euro ook nog geld bij voor het treintraject dat je reist. Pro-tip: mocht je gepakt worden, dan kun je beter meteen betalen, want dan krijg je 20 euro korting. Ook handig als je niet wil dat iemand anders weet van je zwartrijderspraktijken, want er komt dan geen hele administratie op gang, inclusief een brief op de mat.
Dus ja, beter niet zwartrijden, en beter kiezen voor reizen buiten de spits, zodat je het Flex-abonnement kunt gebruiken dat 5,95 euro per maand kost en je 40 procent treinkosten scheelt. Zeker nu NS van plan is om meer AI te gebruiken zal de strijd tegen zwartrijders er namelijk zeker niet minder om worden.