Is zwartrijden met NS goedkoper, ook als je af en toe gepakt wordt?

Wie weleens met de trein gaat, die zal merken dat er ineens een gigantische hoeveelheid conducteurs is die ook heel fanatiek op inchecks controleren. Dat is niet voor niets: NS heeft zijn zinnen gezet op zwartrijders. Het zet er zelfs AI voor in en heeft al 400.000 boetes uitgeschreven, vergeleken met 180.000 drie jaar geleden. Nu blijkt dat zwartrijden straks niet meer 50 euro kost, maar 70 euro: is het dan nog wel zo slim om te doen?

Dure treinkaartjes

De NS maakt de tickets steeds duurder: wil je van Amsterdam naar Utrecht, dan ben je daar al 18,80 euro aan kwijt voor je retour. Je kunt natuurlijk wel een Flex-abonnement nemen waarmee je buiten de spits om met 40 procent korting rijdt, maar de spits is precies op die cruciale momenten van de dag, waardoor je toch vaak de volle pond betaalt. En dan is Amsterdam Utrecht een stukje van nog niet eens een half uur enkele reis. Wil je liever naar Maastricht, dan kost een enkele reis 31,20 (!) euro. Een retour is dus 62,40 euro. Daar kun je ook een leuke avond van uitgaan.

De prijzen van treinkaartjes rijzen de pan uit, wat niet alleen zwartrijden in de hand werkt, maar ook zorgt dat mensen liever de auto pakken. Wat daarbij bovendien meetelt is dat de auto pakken ook vaak sneller is. Amsterdam-Maastricht niet: dat is 2,5 uur met 1 trein en met de auto zit je ook op die reisduur. Maar zodra er overgestapt moet worden, bijvoorbeeld op een traject naar het kleinere Maastricht Randwyck, dan wordt het alweer aantrekkelijker om de auto te pakken. Dat is ook nog veel goedkoper. Het kost waarschijnlijk zo’n 25 euro.