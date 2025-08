Met deze digitale betaalpassen kun je het OV niet meer nemen

Er vindt op grote schaal fraude plaats met digitale betaalpassen, waardoor NS heeft besloten een groot aantal passen te blokkeren. Het gaat niet om bankpassen van bekende banken, maar juist virtuele betaalpassen van bijvoorbeeld Revolut, Paysafe en Vivid. Mocht je daar gebruik van maken, dan moet je een andere manier zoeken om met de NS te reizen, want deze passen zijn nu allemaal geblokkeerd.

Digitale bankpas bij NS

De fraude hield in dat mensen incheckten met die pas, gewoon zoals iedereen met zijn bankpas of telefoon incheckt. Uitchecken precies hetzelfde. Het verschil zit hem in wat er daarna gebeurt, namelijk dat mensen hun pas meteen verwijderen, waardoor NS het geld voor de reiskosten er niet af kon schrijven. Iemand had dus wel een geldig vervoerbewijs op het moment dat zij het nodig hadden, maar wanneer NS dan zijn moment wilde nemen om het geld voor deze dienst te innen, viste het achter het net.

Dat was het zat, waardoor het heeft besloten dat die specifieke virtuele betaalpassen niet meer welkom zijn. Je kunt dus nog wel gewoon op de gebruikelijke manier met je pinpas of je virtuele normale pinpas in- en uitchecken. En mocht je nou Paysafe-kaarten gebruiken, let dan op dat het niet alleen bij NS klaar is met die kaarten: ook bij andere OV-bedrijven zijn deze passen niet meer welkom.