Deze dingen missen we uit de periode voor het digitale tijdperk

Zou je het internet, social media en je smartphone inruilen voor de periode voor het digitale tijdperk? Hoe handig al die technische snufjes ook zijn, heel af en toe verlangen we nog wel eens terug naar de periode waarin ons leven niet werd geregeerd door dat kleine aanraakschermpje. Heel af en toe maar hoor, en dit zijn dan de dingen die we missen.

Dia-avondjes

Vroeger als iemand op vakantie was geweest, dan had je niet al in de fotodump op Instagram kunnen zien wat hij of zij allemaal had meegemaakt. Die beelden, plus tekst en uitleg, kreeg je dan live tijdens een dia-avondje. Of een foto-avondje. Het kan natuurlijk nog steeds door bijvoorbeeld digitale foto’s op televisie te laten zien, maar door social media is dat toch iets minder gangbaar geworden.

In het verlengde hiervan missen we ook fotoboeken, waar je geprinte foto’s in plakte en dan commentaar of grapjes bij schreef. Nog steeds kun je dat maken, of je kunt een geprint fotoboek laten maken, maar het gebeurt niet zoveel meer. Mensen zetten dat op Facebook of in de cloud en dat was het. Eigenlijk zonde, want zo gaat er soms wel veel context verloren en je laat dat toch minder snel aan iemand zien.