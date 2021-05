Retro Roulette: weet je dit nog over de verdwenen videoband en videotheken?

Welkom bij de eerste editie van onze nieuwste rubriek 'Retro Roulette'. Een wekelijks artikel vol nostalgie. Want hier gaan we op zoek naar verdwenen gadgets, spellen, speelgoed en technologie. Dingen die we vroeger doodnormaal vonden, maar nu zijn verdwenen. Omdat ze zijn ingehaald door de tijd of eigenlijk sowieso een slechte uitvinding waren. We trappen vandaag af met de videoband.

De videorecorder is een Nederlandse uitvinding, maar verloor door porno Een klein stukje geschiedenis over de videoband: we hebben de videorecorder te danken aan het Nederlandse Philips. In 1972 kwam de eerste recorder voor thuisgebruik op de markt, de VCR-1500. Sony volgde met het Betamax systeem en JVC met de VHS recorder. En die laatste zou de 'oorlog' winnen, want VHS werd al snel het meest gangbare systeem. Philips gaf de strijd niet zomaar op, samen met Grundig introduceerden ze het Video 2000 systeem. Een perfecte videorecorder vol technische snufjes die de concurrent niet had. Maar dat had ook een prijskaartje, het systeem was te duur voor de meeste consumenten. En dat was niet het enige probleem. Het schijnt dat Philips zijn goede naam en merken liever niet aan porno wilde verbinden. Dus werden pornofilms op het goedkopere VHS uitgebracht, voor producenten bovendien een stuk goedkoper. Porno-producenten stapten vanwege de hoge prijs af van Philips en mede daardoor werd Video 2000 nooit zo populair als VHS.

Videotheken door het hele land Vroeger had elk zichzelf respecterende plaats in Nederland een eigen videotheek. Een soort snoepwinkel vol met films, series en porno op videoband. Hier huurde je voor een dag of week een film en bracht je die niet op tijd terug, dan kreeg je een boete. Zoals je nu urenlang door Netflix kunt scrollen op zoek naar een nieuwe film of serie, zo struinde je vroeger door de videotheek. Om uiteindelijk toch die nieuwste film uit de top-10 mee te nemen die je al zag bij binnenkomst. En hem dan de volgende dag vergat terug te brengen, waardoor je een boete moest betalen. Het was trouwens niet goedkoop om een videoband te huren, je was er gerust € 5 tot € 7,50 voor kwijt. Een behoorlijk bedrag als je het vergelijkt met een abonnement op een streamingdienst. Waarvoor je de deur niet eens uit hoeft. Videoband werd vervangen door dvd De videoband werd ingehaald door de dvd. Een veel compactere drager dan de wat grote en lompe videoband. Toen de videorecorders verdwenen en fabrikanten zich op dvd's begonnen de richten, was het snel bekeken. Het is inmiddels echte tech-geschiedenis, al is de kans best groot dat jij of je ouders nog wat banden op zolder hebben staan. Die kun je trouwens laten digitaliseren als je de beelden wilt bewaren. En dan niet op dvd, want die uitvinding gebruiken we inmiddels ook bijna niet meer.

Weet je dit nog over de videoband? Nu we toch zo lekker aan het terugblikken zijn, delen we nog wat leuke weetjes over de videoband. Herinner je je dit nog? Je kon een lipje van de videoband afbreken zodat niemand nog iets over jouw opname kon opnemen. Dit kon je omzeilen door er weer een plakbandje overheen te plakken.

Als de videoband helemaal aan het einde van de band was, begon hij automatisch terug te spoelen. Dat ging trouwens gepaard met veel herrie.

Videoland is nu een streamingdienst, maar was ooit onze grootste keten van videotheken.

De best verkochte films op VHS zijn: The Lion King Titanic Indepedence Day Jurassic Parc Alladin Meer Disneyfilms: Pocahontas, Toy Story, Sneeuwwitje, Assepoester en Belle en het Beest



Wat wil jij zien in onze nieuwe rubriek Retro Roulette? Laat het weten en stuur een mail of een berichtje op Facebook, Instagram of Twitter!