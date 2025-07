Windows 11 langzaam? Microsoft gaat er iets aan doen

Windows 11 heeft veel fijne nieuwe mogelijkheden, maar het komt ook met een keerzijde. Het besturingssysteem voor computers is namelijk vrij langzaam. Niet altijd, maar het kampt duidelijk met prestatieproblemen. Microsoft onderschrijft dit en gaat ermee aan de slag.

Een langzaam Windows 11

Het is niet zo dat Windows 11 per definitie problemen heeft: er moeten bepaalde factoren meespelen voor het besturingssysteem om niet zo lekker te lopen. We zijn inmiddels vier jaar sinds de lancering en er is wel steeds meer verbeterd, maar het kan nog een tandje beter. Reden voor Microsoft om wat het rigoureuzer aan te pakken. Het verzamelt nu informatie over de prestaties. Dat doet het bij iedereen die meedoet aan de testversie van Windows 11, die het vervolgens via de Feedback Hub richting Microsoft kan sturen.

Er belooft veel te veranderen binnen Windows het komende half jaar. Vanaf oktober is Windows 10 niet meer te gebruiken en moet iedereen dus over zijn op de nieuwe versie. Er zijn wel uitzonderingen, want tegen betaling kun je langer gebruikmaken van de vorige versie van het OS. Daarnaast verdwijnt het blauwe scherm des doods en maakt het plaats voor een zwart scherm. Op zich passender, maar wel minder herkenbaar. Het zou wel iets meer informatie geven over wat er misgaat, zodat je sneller tot een oplossing kunt komen.