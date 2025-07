Microsoft maakt de batterijduur van je laptop beter

Adaptieve energiebesparende modus

Het klinkt als de droom: iedereen wil de energiebesparende modus wel aan om de batterijduur van zijn laptop te verlengen, maar er zijn nu eenmaal dingen die je op een laptop doet waarbij je toch wat meer kracht nodig hebt. Je hoeft nu niet steeds zelf te schipperen, want er is nu een modus die precies dat juiste moment voor je uitkiest, zodat je er zelf niet meer over hoeft na te denken. Waar de energiebesparende modus soms automatisch aangaat als de batterij leeg begint te raken, daar is deze modus juist bedoeld om niet als een soort laatste strohalm te gelden, maar je door de dag heen te helpen om uiteindelijk ook in dat staartje van de dag nog iets te kunnen doen wat iets meer batterij kost.

De energiebesparende modus in Windows 11 houdt in dat het scherm 30 procent minder helder wordt ingesteld, transparantie uit wordt geschakeld en dat apps niet meer in de achtergrond draaien voor een betere batterijduur van je laptop. Staan er downloads klaar die geen invloed hebben op Windows als geheel, dan worden die even uitgesteld. Ook wordt de synchronisatie van bepaalde apps uitgeschakeld, zoals OneNote en OneDrive. De nieuwe energiebesparende functie schakelt ook dit alles uit, behalve de schermhelderheid: die blijft hoe jij hem hebt ingesteld.

De nieuwe energiebesparende modus wordt nu getest, dus wanneer het naar de stabiele versie van Windows komt is afwachten. Waarschijnlijk komt het nog dit jaar. Wel komt het alleen naar laptops. dus niet naar desktops die gewoon standaard aan het stroom zitten.