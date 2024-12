Windows 11 lust geen beveiligingsupdates op sommige computers

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: beveiligingsupdates zijn essentieel om je apparaat veilig te houden en daarom moet je die altijd zo spoedig mogelijk downloaden. Maar dan moet je systeem dat wel kunnen. Bij sommige computers lukt het niet als het om Windows 11 gaat.

Windows 11

Microsoft komt zelf met het nieuws dat sommige handmatige installaties van het besturingssysteem een bug kunnen bevatten waardoor je geen beveiligingsupdates meer krijgt. Klinkt ingewikkeld, maar wat er eigenlijk staat is: heb je Windows 11 via een USB-stick of een CD geïnstalleerd, dan is de kans groot dat je geen beveiligingsupdates meer krijgt. Het gaat alleen om installaties met de oktober releasepatch of de november releasepatch.

Dit is onder andere van toepassing op gebruikers die Windows 11 gebruiken in de educatie of zakelijk. Maar ook mensen die hun eigen PC hebben gebouwd kunnen tegen dit probleem aanlopen. Microsoft schrijft: “Bij gebruik van media voor de installatie van Windows 11, versie 24H2, kan het apparaat in een toestand blijven waarin het geen verdere beveiligingsupdates van Windows kan accepteren. Dit gebeurt alleen wanneer de media zijn gemaakt om de beveiligingsupdates van oktober 2024 of november 2024 op te nemen als onderdeel van de installatie (deze updates zijn uitgebracht tussen 8 oktober 2024 en 12 november 2024).”