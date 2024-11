Microsoft laat fullscreen advertenties zien op Copilot+-pc’s

Microsoft pest vaker de gebruikers van Windows. Zo is het heel moeilijk om van browser Edge af te komen, waarvan Microsoft ook regelmatig blijft vragen of je het echt zeker weet. Nu is dat irritanter omdat het meer mensen aangaat, en het sowieso op zich verstandig is om naar Windows 11 over te stappen om je systeem up to date te houden. Dan krijg je ook geen levensgrote advertenties meer te zien. Het kan wel zijn dat je hiervoor Windows 11 apart moet downloaden en installeren, maar dat is op de meeste systemen ook wel mogelijk.