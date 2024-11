Zelfs Microsoft Notepad krijgt kunstmatige intelligentie

Rewrite AI

In een blog deelt Microsoft: “Met opties om je inhoud langer of korter te maken en de toon of opmaak aan te passen, kun je je inhoud eenvoudig aanpassen voor specifieke doelen. De vorige versies blijven bewaard in het huidige dialoogvenster, dus je kunt gemakkelijk terugkeren naar eerdere versies als dat nodig is. Als je wilt, kun je de herschrijffunctie uitschakelen in de app-instellingen.”

Rewrite binnen Microsoft Notepad is nu beschikbaar voor Windows Insiders, maar nog niet in Nederland. De optie is nu beschikbaar in de Verenigde Staten, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Canada, Italie en Duitsland. Je moet er bovendien voor ingelogd zijn op je Microsoft-account.

pAInt

Microsoft heeft nog een verbetering doorgevoerd aan Notepad, want het laadt nu een stuk sneller: hij zou er 35 procent minder lang over doen om te openen dan normaal. Tot slot krijgt Paint ook een upgrade, met AI uiteraard, want je krijgt er allerlei bewerkingstools bij die alles met AI te maken hebben. Zo kun je bijvoorbeeld met een prompt een vulling maken voor een vlak en kun je met generatief verwijderen een deel van een afbeelding verwijderen. Een nieuw tijdperk dus, voor deze oudjes.