​WordPad is niet meer: Microsoft stopt met de notitietool

Het is bijna dertig jaar oud en soms voelt het ook zo, maar toch is het groot nieuws: Microsoft stopt met WordPad. De tekstverwerker zat altijd ingebakken in Windows , maar daaraan komt nu een einde.

WordPad-alternatieven

Microsoft adviseert fervent WordPad-gebruikers om over te gaan naar Word, de ‘echte’ tekstverwerker van het bedrijf (die overigens ook al flink wat jaren bestaat: het vier dit jaar zijn veertigste verjaardag). Wordpad wordt gebruikt sinds 1995 en het is al vanaf dag 1 een tool die standaard met Windows wordt meegeleverd. Het werd echter in 2019 slechts een optie waar je zelf voor kon kiezen door het apart te downloaden (dat kon wel gratis), net als Paint, het tekenprogramma van Microsoft dat ook erg populair is in zijn eenvoud.

Want eenvoudig, dat is WordPad wel. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de tool zich in al die jaren eigenlijk niet echt heeft mee-ontwikkeld. Datzelfde gaat -hetzij in iets minder grote mate- ook op voor Paint. Er zijn zoveel meer dingen die je ermee zou willen kunnen doen, zonder dat het meteen een volledige Photoshop-ervaring hoeft te zijn, maar de tool is altijd eenvoudig gebleven. Dat maakt het ook heel laagdrempelig: je weet wat je eraan hebt.