​Aaaw, Microsoft Paint krijgt AI-mogelijkheden

Het is altijd een wat koddige tool geweest, Microsoft Paint. Je kunt er klunzige tekeningetjes in maken en in zekere zin zelfs een klein beetje beeldbewerken, maar het is bepaald geen Photoshop. Toch zijn er wat mensen heel bedreven in. En dat worden er waarschijnlijk steeds meer, want Paint wordt ook voorzien van AI-mogelijkheden.

AI-opties

Op zich kunnen we elke week wel melden dat bekende tools allerlei slimme AI-opties krijgen, maar dat gaan we niet doen. Echter is Microsoft Paint een bijzondere, omdat die juist van oudsher zo simpel in elkaar zit, dat je het bijna analoog zou noemen. Straks niet meer dus, want er komt slimme software naar het tekenprogramma dat in elke versie van Windows is voorgeïnstalleerd.

Op Windows 11 wordt Paint straks wat interessanter, want daar komen de AI-opties naartoe. Je kunt dan bijvoorbeeld een tekst-naar-afbeeldingsprompt gebruiken. Windows Central schrijft dat je op die manier dan een afbeelding kunt genereren op basis van tekst die je tikt, zoals je dat kent van bijvoorbeeld Dall-E. Aan de andere kant is het natuurlijk wel Paint, dus de vraag is of het net zo stevig in zijn schoenen staat als het omstreden Dall-E (veel kunstenaars zijn er tegen omdat het is getraind op basis van hun creaties).